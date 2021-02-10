Лучшие технологии для преобразования энергии в 2021 году
10 февраля 2021, 08:00
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ, 8XXX, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Кабельная промышленность
Номенклатура продукции ГК «Москабельмет» продолжает активно расширяться. На предприятии «Завод Москабель» стартовало производство силовых кабельных линий с использованием гофрированной брони.
Кабели с гофрированной герметичной броней, созданной с применением алюминия и алюминиевых сплавов 8ххх серии, предназначены для эксплуатации в сложных и экстремальных условиях. Производятся с различными типами изоляций, на напряжение от 0,66 до 35 кВ. Имеют широкую географию применения: в зонах большой подвижности грунтов, с высокой коррозионной активностью, включая зоны с повышенной сейсмичностью, в том числе арктические области, районы вечной мерзлоты.
Новые кабели с гофрированной броней предназначены для использования в нефтегазовой, химической, горнодобывающей промышленности, металлургии, пищевом производстве, железнодорожной и автодорожной отраслях. Могут применяться на сложных участках с высокой механической нагрузкой при строительстве и эксплуатации аэродромов, портов, метрополитена и других стратегически важных объектов с повышенными требованиями по пожаробезопасности и вибростойкости.
Представленная продукция имеет:
Важные преимущества кабелей с гофрированной броней:
Чтобы узнать более подробную информацию о новых кабелях, а также разместить заказ, обращайтесь в отдел продаж «Завода Москабель»:
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