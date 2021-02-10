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"Москабельмет" представил новые кабели с гофрированной герметичной броней с применением сплавов алюминия 8ххх

Номенклатура продукции ГК «Москабельмет» продолжает активно расширяться. На предприятии «Завод Москабель» стартовало производство силовых кабельных линий с использованием гофрированной брони.

Кабели с гофрированной герметичной броней, созданной с применением алюминия и алюминиевых сплавов 8ххх серии, предназначены для эксплуатации в сложных и экстремальных условиях. Производятся с различными типами изоляций, на напряжение от 0,66 до 35 кВ. Имеют широкую географию применения: в зонах большой подвижности грунтов, с высокой коррозионной активностью, включая зоны с повышенной сейсмичностью, в том числе арктические области, районы вечной мерзлоты.

Новые кабели с гофрированной броней предназначены для использования в нефтегазовой, химической, горнодобывающей промышленности, металлургии, пищевом производстве, железнодорожной и автодорожной отраслях. Могут применяться на сложных участках с высокой механической нагрузкой при строительстве и эксплуатации аэродромов, портов, метрополитена и других стратегически важных объектов с повышенными требованиями по пожаробезопасности и вибростойкости.

Представленная продукция имеет:

  • высокий уровень герметизации, благодаря чему может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах;
  • высокие требования по пожарной безопасности, которые обеспечиваются низкой токсичностью, увеличенной огнестойкостью, в том числе при использовании в составе огнестойкой кабельной линии;
  • высокую механическую прочность к раздавливающим и растягивающим усилиям в грунтах всех типов без специальной подготовки траншеи, для подводной прокладки без ограничения глубины;
  • стойкость к химическим агрессивным средам;
  • электромагнитную совместимость.

Важные преимущества кабелей с гофрированной броней:

  • применение термобарьера позволяет использовать на металлургических предприятиях в условиях высоких температур;
  • прокладка методом горизонтально направленного бурения может осуществляться без использования кабеленесущих и кабелепрокладывающих систем, кабельных сооружений;
  • позволяют использовать стандартные типы кабельной арматуры и аналогичные технологии монтажа;
  • сохраняют традиционные монтажные характеристики, но имеют меньший вес, чем кабели с броней обычных типов;
  • кабели представлены в различных типах исполнения, в том числе гибридные.

Чтобы узнать более подробную информацию о новых кабелях, а также разместить заказ, обращайтесь в отдел продаж «Завода Москабель»:

  • телефон: +7 (495) 777-75-00;
  • e-mail: sale@ck.mkm.ru

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Источник: ГК "Москабельмет"

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