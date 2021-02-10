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Правительство утвердило правила ведения реестра обязательных требований

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Документ разработан во исполнение Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». Создание реестра обязательных требований позволит обеспечить систематизацию обязательных требований и информирование о них заинтересованных лиц.

Реестр, оператором которого станет Минцифры России, планируется ввести в опытную эксплуатацию до 1 марта 2021 года. До 1 июля 2021 года предполагается обеспечить работу публичного портала реестра в сети «Интернет». Минэкономразвития России выступит уполномоченным органом по ведению информационного ресурса реестра.

Согласно проекту постановления, в рамках опытной эксплуатации сведения в реестр будут вносить пять федеральных органов исполнительной власти - МЧС России, Минстрой России, Роструд, Роспотребнадзор и Росаккредитация. В числе этих сведений - содержание обязательного требования, реквизиты установившего его нормативного правового акта, срок действия, информация о лицах, обязанных соблюдать требование, и об ответственности за его нарушение, а также ряд иных атрибутов.

«Минэкономразвития ведет последовательную работу по обеспечению реализации Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», - сообщил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. - Рассчитываем, что создание такого ресурса поможет предпринимателям и сделает регуляторную среду более прозрачной и предсказуемой».

В целях координации и методического обеспечения формирования, ведения и актуализации реестра планируется создание межведомственной рабочей группы с участием Минэкономразвития России, Минцифры России, Минюста России и других заинтересованных органов государственной власти и юридических лиц.

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Источник: Минэкономразвития

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