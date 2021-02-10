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В Австралии будет построен самый большой в мире аккумулятор на 1200 МВт

В Австралии будет построен самый большой в мире аккумулятор на 1200 МВт

10 февраля 2021, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: АВСТРАЛИЯ, СНЭ, АККУМУЛЯТОРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Коммерсантъ

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Компания CEP Energy объявила о планах строительства в штате Новый Южный Уэльс в Австралии самой большой в мире системы хранения энергии с использованием аккумуляторных батарей. Об этом сообщает портал Energy Storage со ссылкой на заявление компании. Имея мощность 1200 МВт, новое хранилище будет в четыре раза больше, чем аналогичное хранилище, недавно введенное в строй в Калифорнии и пока считающееся самым большим в мире.

Строительство нового хранилища начнется в первые месяцы 2022 года в городке Курри-Курри в долине Хантера и обойдется, по оценкам компании, в $2,4 млрд. Планируется, что завершено строительство будет в 2023 году. Согласно планам CEP Energy, новое хранилище станет частью планируемой к строительству сети из четырех таких сооружений, два из которых будут построены в штате Виктория. Общая мощность этой сети составит 2000 МВт.

Как отмечают в компании, подобные хранилища не только удобны для сбора и раздачи энергии, произведенной сетью солнечных панелей, установленных на крышах заводов и складов по всей Австралии, они также позволяют компенсировать резки скачки спроса на электроэнергию.

Фото: CEP. Energy

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Источник: Коммерсантъ

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