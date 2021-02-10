Первая очередь китайской СЭС мощностью 300 МВт, которая сооружается в приливно-отливной зоне, подключена к электрической сети. Это крупнейшая в мире СЭС, которая будет построена в приливно-отливной зоне. Площадь, занимаемая станцией, составляет более 4500 акров (≈1900 га).

На площадке СЭС будет установлено свыше 685 тыс. солнечных модулей из монокристаллического кремния мощностью 400 Вт каждый с инверторами на напряжение 1 500 В. Вырабатываемый солнечными модулями постоянный ток преобразуется в переменный, а затем его напряжение на станционной ПС повышается до 35 кВ для выдачи в электрическую сеть общего пользования. Для присоединения СЭС к передающим сетям будет построена новая повышающая ПС 220 кВ.

Учитывая расположение станции в приливно-отливной зоне, внешние конструктивные и внутренние электрические элементы СЭС оснащены гидроизоляцией и защитой от песка и коррозии. Для предохранения от воздействия, обусловленного приливными колебаниями уровня моря, инверторы станции установлены на высоте не менее 5 м, что выше обычной высоты прилива. Приливные колебания уровня моря также усложнили процесс строительства из-за сокращения количества времени, доступного для проведения строительных и монтажных работ, и необходимости привлечения дополнительных инвестиций.

Информационно-аналитический ресурс PV Tech