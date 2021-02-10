В Перми реконструируют ледовую арену ДЮЦ "Здоровье"

В Кировском районе Перми вскоре начнется реконструкция и ремонт ледовой арены детско-юношеского центра «Здоровье», сообщает RosTender.info.

Администрация Перми объявила тендер по выбору подрядчика для выполнения реконструкции. Стоимость работ оценивается в 244,8 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 19 февраля, в этот же день подведут его итоги.

Ледовая аренда ДЮЦ «Здоровье», входящая в спорткомплекс «Прикамье», находится по адресу: Ласьвинская улица, дом 1. По проекту, реконструкция предусмотрена в зданиях ледовой арены, административного здания и пристройки. В частности, планируется демонтировать зрительские трибуны и некоторые другие конструкции, провести строительные и отделочные работы, а также обновить инженерные сети.

Заказчиком реконструкции выступает МУП «Управление технического заказчика». Обновленная ледовая арена должна быть введена в строй через 11 месяцев.

