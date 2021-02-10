Впервые в России аттестованы сигнальные шары-маркеры

Лучшие технологии для преобразования энергии в 2021 году
10 февраля 2021, 10:30
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, ООО МЗВА, ООО ЧЭМЗ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника
Сигнальные шары-маркеры – маркеры дневного обнаружения – являются визуальными индикаторами проводов и грозозащитных тросов ВЛ прежде всего для пилотов различной воздушной техники, а также птиц во время полета. Применяются на ВЛ напряжением 35-750 кВ.
Серийное производство новых изделий начато на ведущем российском предприятии по производству линейной арматуры для ВЛ – ООО «МЗВА» (на производственных мощностях территориально обособленного предприятия ООО «ЧЭМЗ»). Разработанная специалистами ООО «МЗВА» конструкция устройств одобрена и рекомендована к эксплуатации «Союзом охраны птиц России».
После прохождения всех предусмотренных процедур сигнальные шары-маркеры впервые в России аттестованы на соответствие техническим требованиям ПАО «Россети».
В соответствии с СТО ПАО «Россети» «Маркеры воздушных линий электропередачи. Общие технические требования» сигнальные шары-маркеры, в зависимости от проводника, к которому крепятся, подразделяются на классы. Сигнальные шары-маркеры для воздушных линий электропередачи производства ООО «МЗВА» типов МБ-01 класса III аттестованы для:
Инновационная продукция ООО «МЗВА» – ведущего отечественного производителя линейной арматуры рекомендована для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».
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