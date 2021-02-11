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Новые выкатные блоки для систем управления электродвигателями

Новые выкатные блоки для систем управления электродвигателями

11 февраля 2021, 10:11
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Ассортимент продукции для систем управления электродвигателями расширен – теперь в него входят новые выкатные блоки с замками на фронтальной панели. С полным ассортиментом продуктов, входящих в состав системы, вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/942/

Отличительная особенность новинки – устойчивость к вибрации. Дополнительная фиксация замков в положении "Закрыто" обеспечивает надежную работу при вибрационных нагрузках. При этом для открытия дверей блоков специальный инструмент не требуется – достаточно стандартного ключа.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте компании. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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Источник: ДКС

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