Конференция, организуемая компанией SmartGoPro, пройдет с 17 по 19 февраля. В рамках мероприятия запланированы интенсивный нетворкинг, виртуальная выставка технологий, видеопрезентации, индивидуальные консультации. Онлайн-встреча позволит обсудить самые актуальные тренды цифровизации нефтегазовой отрасли. Спикеры поделятся собственным опытом трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес, расскажут об успешных стратегиях и эффективных инструментах, которые помогают увеличить доходность, производительность, безопасность.

Павел Моряков — спикер сессии «Цифровые процессы и интеллектуальная автоматизация», которая пройдет 19 февраля с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Он представит доклад на тему: «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».

Как эксперт в области автоматизации промышленных предприятий и внедрении цифровых технологий в производство руководитель ГК «Москабельмет» выступает далеко не в первый раз. Прошлый год был отмечен регулярным участием в ряде тематических мероприятий, включая конференцию «Кабельный бизнес–2020» в Санкт-Петербурге, конференции «Цифровизация производства» и «Опыт цифровизации производства» в Московской школе управления «Сколково», а также Тюменский нефтегазовый форум.