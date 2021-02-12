Cabex 2021: 16-18 марта – время долгожданного
общения на самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции
12 февраля 2021, 16:48
Рубрика: Компании
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, КОНФЕРЕНЦИИ, НЕФТЕГАЗ
Отрасль: Кабельная промышленность Нефтегазовая промышленность
Конференция, организуемая компанией SmartGoPro, пройдет с 17 по 19 февраля. В рамках мероприятия запланированы интенсивный нетворкинг, виртуальная выставка технологий, видеопрезентации, индивидуальные консультации. Онлайн-встреча позволит обсудить самые актуальные тренды цифровизации нефтегазовой отрасли. Спикеры поделятся собственным опытом трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес, расскажут об успешных стратегиях и эффективных инструментах, которые помогают увеличить доходность, производительность, безопасность.
Павел Моряков — спикер сессии «Цифровые процессы и интеллектуальная автоматизация», которая пройдет 19 февраля с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Он представит доклад на тему: «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».
Как эксперт в области автоматизации промышленных предприятий и внедрении цифровых технологий в производство руководитель ГК «Москабельмет» выступает далеко не в первый раз. Прошлый год был отмечен регулярным участием в ряде тематических мероприятий, включая конференцию «Кабельный бизнес–2020» в Санкт-Петербурге, конференции «Цифровизация производства» и «Опыт цифровизации производства» в Московской школе управления «Сколково», а также Тюменский нефтегазовый форум.
«Нефтегазовый рынок — очень высококонкурентный. Чтобы выйти в топ по производительности, необходимо использовать эффективные драйверы. Среди них — автоматизация и цифровизация, которые «Москабельмет» активно осваивает с 2016 года. Поступательно внедряя цифровые технологии и искусственный интеллект в работу своих предприятий, мы уже наблюдаем значительную экономию времени и ресурсов, смогли повысить производительность, исключить различный брак на линиях. Отмечу, что мы используем наши собственные разработки – целый комплекс цифровых решений в области управления предприятием. Почему мы охотно делимся своим опытом, знаниями и наблюдениями? Потому что понимаем, насколько важно совместными усилиями находить новые решения, чтобы уверенно двигать всю российскую промышленность вперед!» — комментирует Павел Моряков.
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