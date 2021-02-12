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Генеральный директор ГК "Москабельмет" выступит на онлайн-конференции "DIGITAL OIL&GAS Online Conf: Цифровая трансформация нефтегазового сектора"

Москабельмет,Москабель,конференции,нефтегаз

Москабельмет,Москабель,конференции,нефтегаз

Конференция, организуемая компанией SmartGoPro, пройдет с 17 по 19 февраля. В рамках мероприятия запланированы интенсивный нетворкинг, виртуальная выставка технологий, видеопрезентации, индивидуальные консультации. Онлайн-встреча позволит обсудить самые актуальные тренды цифровизации нефтегазовой отрасли. Спикеры поделятся собственным опытом трансформации предприятий в высокотехнологичный бизнес, расскажут об успешных стратегиях и эффективных инструментах, которые помогают увеличить доходность, производительность, безопасность.

Павел Моряков — спикер сессии «Цифровые процессы и интеллектуальная автоматизация», которая пройдет 19 февраля с 10:00 до 12:00 по московскому времени. Он представит доклад на тему: «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия. Практический опыт и собственные разработки».

Как эксперт в области автоматизации промышленных предприятий и внедрении цифровых технологий в производство руководитель ГК «Москабельмет» выступает далеко не в первый раз. Прошлый год был отмечен регулярным участием в ряде тематических мероприятий, включая конференцию «Кабельный бизнес–2020» в Санкт-Петербурге, конференции «Цифровизация производства» и «Опыт цифровизации производства» в Московской школе управления «Сколково», а также Тюменский нефтегазовый форум.

«Нефтегазовый рынок — очень высококонкурентный. Чтобы выйти в топ по производительности, необходимо использовать эффективные драйверы. Среди них — автоматизация и цифровизация, которые «Москабельмет» активно осваивает с 2016 года. Поступательно внедряя цифровые технологии и искусственный интеллект в работу своих предприятий, мы уже наблюдаем значительную экономию времени и ресурсов, смогли повысить производительность, исключить различный брак на линиях. Отмечу, что мы используем наши собственные разработки – целый комплекс цифровых решений в области управления предприятием. Почему мы охотно делимся своим опытом, знаниями и наблюдениями? Потому что понимаем, насколько важно совместными усилиями находить новые решения, чтобы уверенно двигать всю российскую промышленность вперед!» — комментирует Павел Моряков.
 

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Источник: ГК "Москабельмет"

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