Основные мероприятия первой в России конференции, посвященной унификации информационного обмена в электроэнергетике на базе стандартов CIM, проходят 11 – 12 февраля в омниканальном режиме с участием представителей органов исполнительной власти РФ, генерирующих, сетевых и инжиниринговых компаний, инфраструктурных организаций, а также зарубежных экспертов.

Форум проходит в очном формате, часть докладчиков участвуют по видео-конференц-связи, одновременно с этим к онлайн-трансляции присоединяются около 200 заинтересованных профессионалов из различных организаций.

Открывая конференцию, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко отметил, что этот общеотраслевой форум стал логичным продолжение ведущейся уже более десяти лет в Системном операторе работы по унификации внутреннего информационного обмена.

«В процессе оперативно-диспетчерского управления мы собираем и анализируем огромные объемы данных, на основе которых принимаются операционные и стратегические решения по управлению режимом Единой энергосистемы России. Стремление оптимизировать ресурсы, затрачиваемые на поддержание всего многообразия технических решений в сфере передачи, обработки и анализа информации, а также активное сотрудничество с международными профессиональными организациями, такими как МЭК и СИГРЭ, помогли нам найти ответ на эту задачу – обратиться к мировому опыту использования общей информационной модели», – подчеркнул Сергей Павлушко.

Он отметил, что Системный оператор как базовая организация Технического комитета 016 «Электроэнергетика» Росстандарта в 2018 году инициировал и возглавил разработку серии ГОСТ Р 58651 – группы стандартов, регламентирующих применение CIM в российской электроэнергетике. Работа по унификации информационного обмена на основе CIM и его стандартизации ведется под эгидой Минэнерго России в тесном сотрудничестве с крупнейшими субъектами отрасли. «Впереди у нас еще остается множество вопросов по адаптации CIM к российским энергетическим реалиям, что невозможно без активного обсуждения в отраслевом сообществе», - отметил Сергей Павлушко, предложив сделать конференцию по CIM регулярным мероприятием.

Заместитель директора Департамента оперативного контроля в ТЭК Министерства энергетики РФ Елена Медведева представила участникам взгляд отраслевого регулятора на задачу унификации и стандартизации информационного обмена в электроэнергетике. Она отметила, что магистральное направление, выбранное для решения этой проблемы в России, соответствует мировой тенденции использования в электроэнергетике и других отраслях открытых (не корпоративных) стандартов программного обеспечения в рамках онтологической модели деятельности на базе семантических графов. Елена Медведева подчеркнула, что такой подход позволяет до двух раз сократить затраты на создание информационных систем, гарантирует доступность цифровой среды и при этом ее стандартизацию и регулируемость, ускоряет цифровизацию отрасли и интеграцию в нее инновационных решений. Представитель отраслевого регулятора поблагодарила специалистов Системного оператора за активное участие в разработке серии национальных стандартов ГОСТ Р 58651 и сообщила, что они уже используются Минэнерго России для сбора информации по показателям надежности сетевых компаний в рамках системы контроля надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии.

Деловая программа конференции включает обсуждение преимуществ использования CIM в электроэнергетике, вопросов интеграции технологий на базе CIM в деятельность конкретных компаний, в частности АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети» и АО «Техническая инспекция ЕЭС», которые входят в число флагманов применения CIM-модели в отечественной электроэнергетике. Участники форума рассмотрят необходимые условия для успешного тиражирования решений по организации информационного обмена на базе CIM в масштабах ЕЭС России.

Представители Системного оператора в своих докладах представляют опыт применения CIM-модели в оперативно-диспетчерском управлении, в особенности – при создании Единой информационной модели ЕЭС России, используемой Системным оператором в своей основной деятельности уже более пяти лет.

Особое внимание на конференции уделено процессу разработки национальных стандартов серии ГОСТ Р 58651 в рамках технического комитета по стандартизации ТК 016/МТК 541 «Электроэнергетика» Росстандарта и перспективам широкого применения этих стандартов в отрасли для организации информационного обмена.

Одна из важных тем конференции – анализ уже имеющегося опыта реализации пилотных проектов по обмену данными с использованием CIM. В частности, стартовавшего в 2020 году совместного пилотного проект АО «СО ЕЭС» и ПАО «Россети» по организации информационного обмена в соответствии с серией стандартов ГОСТ Р 58651.

В мероприятии принимают участие представители компаний-разработчиков, которые делятся собственными наработками по использованию CIM в SCADA/EMS/OMS – системах сбора и анализа информации и системах управления в электроэнергетике

В число важнейших задач конференции входят выявление наиболее передового отечественного и зарубежного опыта в сфере обмена технологической информацией, ознакомление с лучшими мировыми практиками внедрения решений на базе CIM, определение перечня текущих и перспективных деловых процессов, в которых целесообразен переход на новый формат, а также обмен существующими наработками по созданию, актуализации и обмену данными информационных моделей в электроэнергетике без привязки к решениям конкретных разработчиков программного обеспечения.

Программа конференции: https://4cio.ru/meets/812/1610

Онлайн-трансляция докладов и обсуждений: https://4cio.ru/meets/812/1612

Общая информационная модель

Общая информационная модель (Common Information Model, CIM) – стандартизованная модель информационного взаимодействия, предоставляющая возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и обеспечивающая унифицированный способ управления промышленными, энергетическими и другими объектами вне зависимости от их назначения и производителя оборудования. В российской электроэнергетике CIM описывается серией национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разрабатываемых с учетом стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968.