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Регулирование онлайн-гемблинга в России и СНГ. Запутанное регулирование рынка.

Регулирование онлайн-гемблинга в России и СНГ. Запутанное регулирование рынка.

12 февраля 2021, 16:48
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ
Источник: CasinoTopsOnline

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Рейтинговый сайт CasinoTopsOnline проанализировал ситуацию в России, Украине и Белоруссии и провел аналогию с сертификацией кабельной продукции на этих рынках. Сертификация и разрешительная документация в странах похожи, но работать легально можно практически в любой стране, соблюдая требования и особенности рынков.

Игорный бизнес в России и соседних странах проходит сложный этап — его запрещают, онлайн-казино пытаются заблокировать, но игроки все равно продолжают находить новые площадки. В этой статье рассмотрим, как обстоят дела с онлайн-гемблингом в разных странах.

Ниже читайте о различиях в регулировании игрового бизнеса в России и других русскоговорящих странах.

Украина

В Украине первая альтернатива казино Marathonbet появилась еще в начале 90-х годов. Вслед за ней была запущена сеть Favorite, а когда мобильный интернет стал доступным, новые интернет-казино стали появляться каждые несколько месяцев. После официального запрета на игорный бизнес, принятого в 2009 году, онлайн-площадки стали единственным безопасным пространством для ценителей азарта, что привело к впечатляющему росту спроса. На сегодняшний день деятельность онлайн-казино в Украине считается незаконной, однако ограничения не распространяются на площадки, регулируемые иностранными лицензиями, чем украинцы и пользуются.

О легализации азартных игр в Украине говорят очень давно, в первую очередь о покере на деньги. Первое чтение соответствующего законопроекта прошло только в январе текущего года, но существует мнение, что процесс запущен и после внесения правок второй и третий этапы голосования должны пройти значительно легче и быстрее.

Беларусь

После того как Россия и Украина ввели ограничения на игорный бизнес в 2009 году, Беларусь принялась за развитие игорного туризма для гостей из соседних стран. По сей день россияне и украинцы, любящие азартные игры и атмосферу казино, отправляются в джанкет-туры, предполагающие обязательное посещение игорных заведений. Помимо этого, в 2020 году в Беларуси было запущено первое легальное онлайн-казино. Одобренная государством онлайн-площадка открыла свои виртуальные двери в апреле текущего года, чем помогла многим игрокам веселее пережить изоляцию. 

Первые полгода деятельности площадки продемонстрировали, что это было правильным решением правительства и теперь законодатель планирует превратить Беларусь во вторую Мальту или Кюрасао, чьи юрисдикции являются одними из самых популярных для получения игорных лицензий. Следует отметить, что открытие первого легального онлайн-казино не отвернуло всех игроков страны от нелегальных площадок и сегодня многие белорусы продолжают выбирать площадку не по легальности, а по бонусам и фриспинам.

Россия

В России азартные игры вне закона за пределами специальных игорных зон. В этих зонах проводятся покерные турниры, бинго-шоу, слот-игры, рулетки. Один из известных покер-румов даже создал специальную онлайн-площадку для игроков из России PokerStars_Sochi. Создание этих игорных зон повлекло за собой закрытие сотен букмекерских контор, но не вывело из игры онлайн-казино, которые стали еще популярнее среди населения за время изоляции. 

Легальных гемблинговых онлайн-площадок в России нет, однако масса казино с иностранными лицензиями продолжают свою деятельность на территории страны и не жалеют специальных предложений для такого большого рынка. 

Как выбрать лучшее онлайн-казино?

Обилие предложений для россиян на рынке азартных развлечений онлайн выглядит даже пугающе, так как сотни площадок ведут свою деятельность на территории РФ и стремятся привлечь как можно больше азартных клиентов. Не потеряться в бесконечном списке предложений поможет специализированный ресурс CasinoTopsOnline, предоставляющий исчерпывающую информацию о всех онлайн-площадках. 

Сервис позволяет подобрать оптимальную площадку для каждого игрока, исходя из его региона, любимых игр, желаемых условий регистрации и интересующих бонусов. Тут же можно ознакомиться с реальными отзывами других игроков о площадках, а также следить за актуальными рейтингами. Перечень лучших онлайн-казино, адаптированных под русскоязычного пользователя, с максимальным количеством бонусов и фриспинов можно найти на сайте https://www.casinotopsonline.com. 

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Источник: CasinoTopsOnline

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