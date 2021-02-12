 
Происшествия

В Тулуне загорелся строящийся детский сад

В Тулуне загорелся строящийся детский сад

12 февраля 2021, 15:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР, ЗАМЫКАНИЕ
Источник: irksib.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
225

Возгорание произошло днем в пятницу, 12 февраля, на улице 3-я Заречная в Тулуне. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия пожарных горела опалубка потолочного перекрытия второго этажа.

За двадцать минут пожарные потушили огонь на площади 80 квадратных метров. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания греющего кабеля. Точную причину происшествия установят после проведения доследственных мероприятий.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: irksib.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Происшествия
11.02.2021
"Россети" фиксируют активизацию мошенников в сфере закупок
Ураган в Магадане повредил кровлю около 50 домов, повалил опоры освещения и светофоры 10.02.2021
Ураган в Магадане повредил кровлю около 50 домов, повалил опоры освещения и светофоры
Майнеры Дагестана продолжают красть киловатты 09.02.2021
Майнеры Дагестана продолжают красть киловатты
Работники калужского завода вынесли с его территории кабеля на 2,24 млн 09.02.2021
Работники калужского завода вынесли с его территории кабеля на 2,24 млн
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - Азбука Света и кабельный ИП. 12.02.2021
+