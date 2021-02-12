В Тулуне загорелся строящийся детский сад

Возгорание произошло днем в пятницу, 12 февраля, на улице 3-я Заречная в Тулуне. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, на момент прибытия пожарных горела опалубка потолочного перекрытия второго этажа.

За двадцать минут пожарные потушили огонь на площади 80 квадратных метров. На месте работали восемь человек и две единицы техники. Пострадавших нет.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за замыкания греющего кабеля. Точную причину происшествия установят после проведения доследственных мероприятий.