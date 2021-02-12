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В рамках проекта синхронизации с энергосистемами континентальной Европы начинается реконструкция ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня

В рамках проекта синхронизации с энергосистемами континентальной Европы начинается реконструкция ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня

12 февраля 2021, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЛИТВА, Litgrid
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор Литвы Litgrid заключил договор с группой компаний в составе Empower-Fidelitas и Empower AS на сумму € 9,7 млн о разработке проекта и проведении подрядных работ по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 330 кВ между литовским г. Клайпеда и латвийским г. Гробиня. Реконструкция ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня является важным этапом проекта синхронизации энергосистем прибалтийских стран с энергосистемами континентальной Европы.

Реконструкция охватит участок ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня протяженностью 33 км от новой трансформаторной подстанции (ПС) Дарбенай до городской черты Клайпеды. В рамках реконструкции участок ВЛ будет преобразован с одноцепного на двухцепный с заменой опор и проводов ВЛ (без расширения существующего технического коридора ВЛ). Проектные работы по реконструкции ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня планируется завершить в начале 2022 г., а строительные работы – к середине 2023 г.

Реконструкция 33 км участка ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня является первым этапом. Далее планируется строительство ЛЭП 330 кВ Дарбенай – Битенай (Darbėnai – Bitėnai), реализация которого будет осуществляться в 2021-2025 гг.*. Таким образом будет укреплена передающая сеть в западной части страны и обеспечена надежная работа литовской энергосистемы, после ввода в эксплуатацию трансграничного высоковольтного соединения постоянного тока (high-voltage direct current, HDVC) Harmony Link между энергосистемами Литвы и Польши. На следующем этапе будет продолжена работа по реконструкции ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня в Клайпедском районе, а также построен новый участок ВЛ около Клайпеды и реконструирован участок ВЛ 330 Клайпеда – Шиша – Битенай (Klaipeda – Šiša – Bitėnai) протяженностью около 80 км. По словам директора департамента стратегической инфраструктуры Litgrid Герды Красауске, результаты проведенных расчетов показали, что интеграция литовской энергосистемы в энергосистему стран континентальной Европы приведет к перегрузкам электрической сети в западной части страны. Целью указанных проектов является укрепление национальной передающей сети и обеспечение надежной работы энергосистемы как за счет реконструкции существующих, так и строительства новых ЛЭП, и реконструкция ВЛ 330 кВ Клайпеда – Гробиня является важной составляющей этого процесса.

Проект строительства ВЛ 330 кВ Дарбенай – Битенай является одним из 14 одобренных правительством Литвы стратегических проектов, реализуемых в целях синхронизации с энергосистемами континентальной Европы. Ранее уже было реализовано расширение ПС 330 кВ Битенай, строительство ЛЭП 110 кВ Пагегяй – Битенай (Pagegiai – Bitėnai) и реконструкция ВЛ 330 кВ Литовская ЭС – Вильнюс.

Официальный сайт Litgrid

 

* https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/EPL%20Darbenai-Bitenai_VP_koncepcija_AR.pdf

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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