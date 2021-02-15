Стартовал набор на обучение по программам "Цифровой экономики"

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о начале реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2021 году. Набор по обучающим программам открыл Университет Иннополис, который вместе с РАНХиГС и Университетом НТИ «20.35» входит в тройку опорных центров федерального проекта.

«Программы первого потока ориентированы на преподавателей учебных заведений, которые смогут получить знания в новом для себя направлении. В этом году обучение пройдут также государственные и муниципальные служащие, руководители цифровой трансформации ведомств. Для граждан будет реализована программа дополнительного образования, по которой государство компенсирует 50% затрат», – сообщил замглавы Минцифры России Евгений Кисляков.

Заявки на первый поток Иннополиса принимаются до 24 февраля от преподавателей образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования. Слушателей обучат компетенциям, востребованным в условиях цифровой экономики в нецифровых областях реального сектора экономики.

В программу обучения входят 11 направлений, соответствующих перечню приоритетных отраслей экономики (согласно Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года):

здравоохранение

образование

сельское хозяйство

строительство

обрабатывающая промышленность

добывающая промышленность

городское хозяйство

энергетическая инфраструктура

транспортная инфраструктура

финансовые услуги

информационные технологии

Обучение пройдет в очной форме с применением дистанционных технологий образовательной платформы. По окончанию программы участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В ходе практических занятий слушатели проанализируют образовательные программы высшего и среднего профессионального образования, а также получат экспертизу обновленных рабочих программ дисциплин и основной профессиональной образовательной программы для возможности внедрения в них цифровых компетенций. Длительность обучения — 144 академических часа. В 2021 году планируется четыре потока обучения, первый начнется 25 февраля.

Зарегистрироваться на программу можно на сайте Университета Иннополис.