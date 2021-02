MIXER празднует 25-летний юбилей со дня основания, подтверждая свои компетенции в разработке и производстве инновационных продуктов для кабельной промышленности. С 1996 года итальянская компания продвигает свои резиновые смеси для изоляции и оболочки, а также термопластичное кабельное заполнение.

ЭКОПРЕН для любого оборудования и самых сложных задач

Компаунды Mixer выпускаются под брендом ЭКОПРЕН (EKOPREN). Это термопластичное заполнение, которое легко перерабатывается на любом типе оборудования, а пероксидосшиваемые резиновые смеси должны перерабатываться или на линиях непрерывной вулканизации, или на линиях электронной сшивки. Компания предлагает широкий ассортимент компаундов для кабельного бизнеса, способный удовлетворить практически любого потребителя. Для клиентов разрабатываются и индивидуальные рецептуры.

Научные достижения и перспективные разработки компаундов Mixer

Компания занимается исследовательской деятельностью и проводит научные разработки для улучшения качеств своих продуктов и удовлетворения всех запросов клиентов. Последним примером такой работы является научная статья о связи конечных свойств материала и его микроструктуры в применении для кабелей среднего напряжения: Ciardelli F, Dossi S, Galanti A, Magri A, Riolo S. Molecular evolution during dynamic vulcanization of polyolefin mixtures for lead – free thermoplastic vulcanized. Polym Adv Technol. 2020; 31: 864–872. Это исследование позитивно воспринято научным сообществом, его выбрали как ключевое исследование в Итальянском Комитете по достижениям в инженерии полимеров. Mixer подтверждает свою приверженность научным исследованиям в отношении переработки, свойств и структуры резиновых смесей для кабельной промышленности.