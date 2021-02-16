Завод "Энергокабель" приглашает на Cabex 2021

16 февраля 2021, 09:55
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, Cabex 2021, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Стенд №В119 в Павильоне №8
Приглашаем вас посетить стенд АО "Завод "Энергокабель" на самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8: стенд В119. Как добраться>>
На стенде будут представлены образцы кабельной продукции: кабель силовой на напряжение до 6 кВ, кабели контрольные, провода и кабели для электрических установок, кабели для систем пожарной сигнализации, малогабаритные, для цепей управления и контроля, для систем управления и сигнализации, кабели телефонные, кабели для метрополитена.
Адрес: Москва, ЦВК «Экспоцентр» Павильон 8, Краснопресненская набережная, 14
Проезд до станции метро «Выставочная», выход в город, далее пешком.
Вход на территорию ЦВК «Экспоцентр» со стороны Западного входа, через павильон 7.
Заезд на машине осуществляется:
Получите бесплатный электронный билет>> (промокод: ruscable21)
Будем рады видеть Вас на стенде компании с 16 по 18 марта в ЦВК «Экспоцентр».
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter