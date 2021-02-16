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Завод "Энергокабель" приглашает на Cabex 2021

Стенд №В119 в Павильоне №8

Стенд №В119 в Павильоне №8

Приглашаем вас посетить стенд АО "Завод "Энергокабель" на самой крупной в России международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex.

Новое место проведения:

Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8: стенд В119Как добраться>>

Даты и время проведения: 

  • 16 марта 10:00-18:00
  • 17 марта 10:00-18:00
  • 18 марта 10:00-16:00

На стенде будут представлены образцы кабельной продукции: кабель силовой на напряжение до 6 кВ, кабели контрольные, провода и кабели для электрических установок, кабели для систем пожарной сигнализации, малогабаритные, для цепей управления и контроля, для систем управления и сигнализации, кабели телефонные, кабели для метрополитена.

Как добраться до выставки:

Адрес: Москва, ЦВК «Экспоцентр» Павильон 8, Краснопресненская набережная, 14

Общественным транспортом:

Проезд до станции метро «Выставочная», выход в город, далее пешком.
Вход на территорию ЦВК «Экспоцентр» со стороны Западного входа, через павильон 7.

На автомобиле:

Заезд на машине осуществляется:

  • по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд «Москва-Сити»
  • по внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) – съезд на Краснопресненскую набережную
  • по Краснопресненской набережной до Южного входа ЦВК «Экспоцентр»

Почему Вам стоит посетить выставку Cabex 2021:

  • самый большой в России выбор кабеля, проводов, кабельной арматуры, аксессуаров, электромонтажных и электротехнических изделий
  • более 140 отечественных и зарубежных компаний-участников
  • новинки российского рынка кабельно-проводниковой продукции
  • прямой контакт с руководством и техническими специалистами компаний-участников
  • насыщенная деловая программа с авторитетными спикерами и обилием практической информации

Получите бесплатный электронный билет>> (промокод: ruscable21)

Будем рады видеть Вас на стенде компании с 16 по 18 марта в ЦВК «Экспоцентр».

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Источник: АО "Завод "Энергокабель"

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