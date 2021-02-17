Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС”
вышел на полный цикл производства и испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ
17 февраля 2021, 14:45
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Минэнерго России взяло на особый контроль восстановление электроснабжения в Краснодарском крае, где из-за налипания мокрого снега на проводах происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «Россети Кубань» – «Сочинские электрические сети»). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 20 населённых пунктах (18 450 человек). Восстановительные работы ведут 22 бригады энергетиков (56 специалистов и 22 единицы техники). Задействовано 7 резервных источников энергоснабжения.
А также в Республике Дагестан, где отключилась тупиковая воздушная линия 110 кВ Леваши – Акуша (ПАО «Россети Северный Кавказ»). Без электроснабжения остались около 16 000 человек. Ведутся восстановительные работы. По данным ПАО «Россети Северный Кавказ», энергоснабжение потребителей будет восстановлено до 15.00.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 или на специализированном портале компании.
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