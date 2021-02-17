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"Москабельмет" вошел в Экспертный совет по инновационному развитию

Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков включен в состав Экспертного совета по инновационному развитию, сформированного Московской торгово-промышленной палатой.

Перед новым советом, возглавляемым президентом Московской торгово-промышленной палаты Владимиром Платоновым, стоит важная задача — формировать независимое мнение делового сообщества, определять степень инновационности представляемых ему проектов, оценивать стартапы, а также помогать находить эффективные решения различных городских проблем.

Координатором Экспертного совета стал вице-президент МТПП Артем Далевич.

В составе совета — признанные профессионалы, предприниматели, в том числе главы Гильдий и Комитетов МТПП, представители десяти отраслевых направлений, включая здравоохранение, туризм, транспорт, образование и спорт и, конечно, производство и промышленность.

Чтобы быть принятым в состав совета, экспертам нужно иметь как минимум пятилетний опыт работы в отрасли, и подтверждение наличия научно-технических исследований, коммерциализации или использования решений по отраслевому направлению.

Совет уже начал свою работу и проводит обсуждения и питч-сессии с первых чисел февраля. Участие Павла Морякова планируется в заседаниях по широкому ряду направлений. Это в том числе искусственный интеллект и нейротехнологии, интернет вещей, цифровая медицина и телемедицина, технологии в сфере виртуальной, дополненной и смешанной реальности, пожарная безопасность, ИТ-безопасность, ресурсосбережение и другие.

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Источник: ГК "Москабельмет"

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