Итальянский системный оператор Terna по результатам аукциона по отбору проектов строительства систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) заключил контракт с греческим промышленным холдингом MYTILINEOS S.A. на сооружение СНЭЭ суммарной мощностью 26 МВт, которые планируется установить в южной Италии – одну мощностью 20 МВт в г. Бриндизи (Brindisi), а вторую мощностью 6 МВт – на о. Сардиния. Обе СНЭЭ будут использоваться в итальянской энергосистеме для оказания услуг по предоставлению оперативных резервов мощности. Ввод в эксплуатацию СНЭЭ намечен на 4 квартал 2022 г.

В аукционе по отбору проектов строительства СНЭЭ участвовали 53 компании, которые представили 117 объектов. Общая мощность участвовавших в аукционе проектов составила 1,3 ГВт. По результатам аукциона Terna были заключены контракты на строительство СНЭЭ суммарной мощностью 250 МВт. Ожидается, что строительство СНЭЭ сыграет ключевую роль в ускорении энергетического перехода и декарбонизации в Италии за счет обеспечения возможности увеличения производства «зеленой» электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс PEi