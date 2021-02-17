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По результатам проведенного системным оператором Италии тендера заключены контракты на строительство систем накопления электроэнергии суммарной мощностью 250 МВт

По результатам проведенного системным оператором Италии тендера заключены контракты на строительство систем накопления электроэнергии суммарной мощностью 250 МВт

17 февраля 2021, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: СНЭ, АККУМУЛЯТОРЫ, ИТАЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Итальянский системный оператор Terna по результатам аукциона по отбору проектов строительства систем накопления электроэнергии (СНЭЭ) заключил контракт с греческим промышленным холдингом MYTILINEOS S.A. на сооружение СНЭЭ суммарной мощностью 26 МВт, которые планируется установить в южной Италии – одну мощностью 20 МВт в г. Бриндизи (Brindisi), а вторую мощностью 6 МВт – на о. Сардиния. Обе СНЭЭ будут использоваться в итальянской энергосистеме для оказания услуг по предоставлению оперативных резервов мощности. Ввод в эксплуатацию СНЭЭ намечен на 4 квартал 2022 г.

В аукционе по отбору проектов строительства СНЭЭ участвовали 53 компании, которые представили 117 объектов. Общая мощность участвовавших в аукционе проектов составила 1,3 ГВт. По результатам аукциона Terna были заключены контракты на строительство СНЭЭ суммарной мощностью 250 МВт. Ожидается, что строительство СНЭЭ сыграет ключевую роль в ускорении энергетического перехода и декарбонизации в Италии за счет обеспечения возможности увеличения производства «зеленой» электроэнергии.

Информационно-аналитический ресурс PEi

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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