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Сахалинэнерго направило в Тымовский район, наиболее пострадавший от циклона, дополнительные бригады

Сахалинэнерго направило в Тымовский район, наиболее пострадавший от циклона, дополнительные бригады

17 февраля 2021, 12:11
Рубрика: Происшествия
Метки: САХАЛИНЭНЕРГО, ДРСК, РУСГИДРО, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Сахалинэнерго

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Фото: sakhalin.info

Фото: sakhalin.info

ПАО «Сахалинэнерго» продолжает восстановительные работы на линиях электропередачи, поврежденных циклоном на Сахалине. В ликвидации последствий непогоды участвуют 37 оперативно-выездных бригад компании (110 человек) и 50 единиц техники.

Сегодня ночью энергетики завершили ремонт на системообразующей ЛЭП, что позволило не допустить массовых ограничений в электроснабжении потребителей. На нескольких высоковольтных линиях были проведены мероприятия по плавке гололеда.

Циклон, продолжающий на Сахалине, вызвал новые повреждения на ЛЭП. Наиболее пострадал Тымовский район. Поэтому руководством энергокомпании принято решение об усилении сил и средств путем отправки ремонтных бригад из Южно-Сахалинска и Поронайска, а также специального автомобиля - мобильной лаборатории связи для обеспечения устойчивого радиосообщения. Огромную помощь энергетикам оказывают сотрудники МЧС России по Сахалинской области, которые обеспечивают пропускной режим, координируют с местными органами власти расчистку дорог к поврежденным энергообъектам.

По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня нарушено электроснабжение сел Адо-Тымово, Палево, Восход, Славы, Красная Тымь, Чир-Унвд, Иркир, Черемшанка. Есть отдельные нарушения электроснабжения в Поронайском, Углегорском, Томаринском и Макаровском районах. В областном центре частично обесточен планировочный район Хомутово и поселок Октябрьский.

Проведение ремонтных работ на ЛЭП осложняется сильным ветром и снегом, заметенными дорогами.

В целом при прохождении циклона произошло 4 отключения линий электропередачи напряжением 220 кВ, 6 ЛЭП-110 кВ,  5 ЛЭП-35 кВ, 135 ЛЭП напряжением 6-10 кВ.

Подробная информация о сроках подачи электроэнергии: sakh-frs.ru

Энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность: не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго»: sakh-frs.ru

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Источник: Сахалинэнерго

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