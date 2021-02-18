Мишустин ознакомился с планами развития псковской ОЭЗ "Моглино"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ознакомился с планами развития ОЭЗ "Моглино" и оценил потенциал экономической зоны.

"На настоящий момент на территории ОЭЗ зарегистрировано 17 резидентов с объемом инвестиций 22 миллиарда рублей и созданием рабочих мест более чем 1800. Причём на каждый вложенный бюджетный рубль нами привлечено 2 рубля частных инвестиций", - сообщил Мишустину и.о. директора ОЭЗ Антон Яковлев.

Яковлев проинформировал премьер-министра о планах по развитию ОЭЗ:

"Мы планируем расширение площадки "Моглино-2" до 205 гектаров с расположением на ее территории логистического хаба и промышленного технопарка".

В будущем, по его словам, власти региона планируют расширить ОЭЗ, создав участок "Моглино-3" на территории, прилегающей к Псковской ГРЭС. На нем планируется запуск энергоёмких производств.

Приоритетным направлением развития ОЭЗ, по словам Яковлева, является производство электротехники, бытового оборудования, материалов, автокомпонентов, коммунального оборудования, строительных материалов и пищевых ингредиентов.

При этом, уточнил он, конкурентными преимуществами экономической зоны является выгодное географическое положение: ОЭЗ расположена на Рижском шоссе, всего в 45 километрах от границы с Евросоюзом, она находится между Санкт-Петербургом и Ригой - расстояние до каждого города составляет 280 км, до Москвы - 750 км.

Еще одно преимущество - наличие рядом с ОЭЗ Псковской ГРЭС с большим резервом электрической и тепловой мощности. Это обеспечивает доступ к дешевой электроэнергии, а также недорогому теплу, которое выделяется ГРЭС и в данный момент не используется. Свободная электрическая мощность Псковской ГРЭС составляет 80 МВт с возможностью увеличения до 440 МВт, тепловая мощность составляет 91 Гкал/час.

Резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые и таможенные преференции, гарантируется доступ к развитой инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре. Сопровождение каждого инвестора ведётся с момента поступления заявки до выхода будущего предприятия на плановые мощности.

"ОЭЗ "Моглино" была основана в 2012 году по инициативе правительства Псковской области и министерства экономического развития РФ, она занимает 300 гектаров и расположена на двух площадках: "Моглино-1" - 215 гектаров и "Моглино-2" - 82,5 гектара. На второй площадке расположен якорный резидент зоны "Титанполимер", планируется ее дальнейшее расширение.