18 февраля 2021, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: НАУКА, ОНЛАЙН
Сегодня марсоход NASA «Персеверанс» совершит посадку на Марс, и впервые в истории это можно увидеть в прямом эфире. Посмотреть это знаковое для освоения Марса событие зрители смогут на канале «Наука».
Участниками эфира станут учёные – представители разных научных областей: астрономы, планетологи, астробиологи. Гости обсудят цели и параметры этой самой совершенной на сегодняшний день марсианской миссии, технические характеристики марсохода, ожидаемые препятствия и сложности.
Вместе со зрителями наблюдать за посадкой «Персеверанс» будут:
7-месячное путешествие до Марса завершено на 99,8%. Ожидаемое время посадки – 23:55 (по Москве). Следить за скоростью и местонахождением марсохода можно в режиме реального времени: https://mars.nasa.gov/mars2020/
Смотрите прямую трансляцию сегодня, 18 февраля, в 23:00 (по московскому времени) в эфире телеканала «Наука» и в официальном аккаунте канала в YouTube: https://youtu.be/QxGdFUK2tDc
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