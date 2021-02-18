Сегодня марсоход NASA «Персеверанс» совершит посадку на Марс, и впервые в истории это можно увидеть в прямом эфире. Посмотреть это знаковое для освоения Марса событие зрители смогут на канале «Наука».

Участниками эфира станут учёные – представители разных научных областей: астрономы, планетологи, астробиологи. Гости обсудят цели и параметры этой самой совершенной на сегодняшний день марсианской миссии, технические характеристики марсохода, ожидаемые препятствия и сложности.

Вместе со зрителями наблюдать за посадкой «Персеверанс» будут:

ведущий канала «Наука», популяризатор науки и д.ф-м.н. Алексей Семихатов;

сотрудник государственного астрономического института им. Штернберга и популяризатор астрономии Всеволод Ландер;

заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев;

старший научный сотрудник института им. Штернберга, к.ф-м.н, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

7-месячное путешествие до Марса завершено на 99,8%. Ожидаемое время посадки – 23:55 (по Москве). Следить за скоростью и местонахождением марсохода можно в режиме реального времени: https://mars.nasa.gov/mars2020/

Смотрите прямую трансляцию сегодня, 18 февраля, в 23:00 (по московскому времени) в эфире телеканала «Наука» и в официальном аккаунте канала в YouTube: https://youtu.be/QxGdFUK2tDc