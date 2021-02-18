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Посадка марсохода NASA 18 февраля в прямом эфире телеканала "Наука"

Посадка марсохода NASA 18 февраля в прямом эфире телеканала Наука

18 февраля 2021, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: НАУКА, ОНЛАЙН
Источник: АО "ЦТВ"

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Время чтения ≈ 1 мин
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Сегодня марсоход NASA «Персеверанс» совершит посадку на Марс, и впервые в истории это можно увидеть в прямом эфире. Посмотреть это знаковое для освоения Марса событие зрители смогут на канале «Наука».

Участниками эфира станут учёные – представители разных научных областей: астрономы, планетологи, астробиологи. Гости обсудят цели и параметры этой самой совершенной на сегодняшний день марсианской миссии, технические характеристики марсохода, ожидаемые препятствия и сложности.

Вместе со зрителями наблюдать за посадкой «Персеверанс»  будут:

  • ведущий канала «Наука», популяризатор науки и д.ф-м.н. Алексей Семихатов;
  • сотрудник государственного астрономического института им. Штернберга и популяризатор астрономии Всеволод Ландер;
  • заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН Олег Кораблев;
  • старший научный сотрудник института им. Штернберга, к.ф-м.н, доцент физического факультета МГУ Владимир Сурдин.

7-месячное путешествие до Марса завершено на 99,8%. Ожидаемое время посадки – 23:55 (по Москве). Следить за скоростью и местонахождением марсохода можно в режиме реального времени: https://mars.nasa.gov/mars2020/

Смотрите прямую трансляцию сегодня, 18 февраля, в 23:00 (по московскому времени) в эфире телеканала «Наука» и в официальном аккаунте канала в YouTube: https://youtu.be/QxGdFUK2tDc

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Источник: АО "ЦТВ"

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