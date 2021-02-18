Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство защитной дамбы с придамбовым дренажем. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральный центр обработки данных в подмосковной Дубне открылся в 2015 году. Это - первый комплекс, построенный в рамках реализации проекта по созданию единой базы данных Федеральной налоговой службы, которая позволяет получать налоговые услуги независимо от местонахождения налогоплательщиков.

Центр расположен на левом берегу реки Волги в пределах Угличского водохранилища, и еще в 2009 году Главгосэкспертиза России выдавала положительные заключения по проектно-сметной документации на строительство дамбы, которая защитит район от затопления паводками.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство защитной дамбы протяженностью более 7,7 км. Отметка гребня дамбы по Балтийской системе составит 120,10 м, ширина - 6,5 м. В числе сопутствующих объектов будут устроены насосные станции для перекачки паводковых вод из Южной и Центральной канав в реку Волгу, водо-судопропускные и водопропускные сооружения, которые обеспечат пропуск судов и расходов канав в меженный и навигационный период.

При корректировке проектной документации был пересмотрен конструктив защитной дамбы: изменены грунт отсыпки - с суглинка на песчаный, крутизна верхового откоса - с 1:4 до 1:3. Также были добавлены шпунтовые ограждения для уменьшения длины откоса в подводной части, заменены железобетонные камеры дренажных насосных станций на стеклопластиковые колодцы, изменены протяженность и трассировка придамбового дренажа, количество и посадка дренажных насосных станций в дренажной системе. В проект добавили локальные очистные сооружения на дренажный сток перед насосными станциями, для самих станций – внесены правки в части архитектурных решений.

Корректировку проектной документации на строительство защитной дамбы выполнили в АО «Ямалтрансстрой». Застройщик - Московско-Окское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

Фото: dubna.net