Американское информационное агентство S&P Global Platts оценило влияние цен на электроэнергию, географического положения и возможностей замещения другими видами генерации на сохранение в работе либо вывод из эксплуатации угольных ТЭС в США. По оценке агентства, несмотря на закрытие свыше 131 ГВт мощностей угольной генерации с 2010 г., более 225 ГВт продолжают эксплуатироваться.

Замещение действующих мощностей угольной генерации низкоуглеродными или безуглеродными генерирующими объектами к 2050 г. возможно на фоне снижения оптовых цен на электроэнергию. В настоящее время лидерами по использованию угольной генерации являются штаты Техас, Индиана и Западная Виргиния. В частности, в Техасе с 2010 г. было выведено из эксплуатации почти 8,5 ГВт мощности угольной генерации, но по-прежнему работают более 18 ГВт, что является самым большим показателем среди 50 штатов США. При этом угольная генерация в Техасе имеет меньший срок эксплуатации, чем в среднем по стране, кроме того, на сохранение в работе угольных ТЭС также влияет растущее энергопотребление в штате. Из десяти лидирующих в части отказа от использования угля штатов пять полностью или частично относятся к операционной зоне системного оператора штатов Восточного побережья PJM Interconnection*, и на их долю приходится более 45 ГВт выведенной из работы угольной генерации.

В зоне PJM также зафиксировано падение цен на электроэнергию. Так, средняя цена электроэнергии в часы пиковых нагрузок на рынке на сутки вперед в западном хабе (PJM West Hub) снизилась с прогнозируемых в 2010 г. $ 53,68 за МВт*ч до $ 23,31 за МВт*ч в 2020 г. Для сравнения в Техасе для северного хаба (ERCOT North Hub) за тот же период средняя цена электроэнергии в часы пиковых нагрузок на рынке на сутки вперед снизилась с $ 41,15 до 26,15 МВт*ч.

Еще пять штатов, активно закрывающих угольные станции – Аризона, Техас, Алабама, Флорида и Джорджия – находятся как раз в том регионе, который часто называют «солнечным поясом» США и где наблюдается активное развитие солнечной генерации, поскольку приведенная стоимость электроэнергии, выработанной несубсидируемыми СЭС, за последние десять лет снизилась с ≈$ 248 до ≈$ 37 за МВт*ч. Техас также является лидером и в области ветровой энергетики, где в течение того же периода цена электроэнергии, вырабатываемой ВЭС, снизилась с ≈$ 124 до ≈$ 40 за МВт*ч.

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* Операционная зона включает полностью или частично штаты Делавэр, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Мэриленд, Мичиган, Нью-Джерси, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Виргиния, Западная Виргиния и округ Колумбия.