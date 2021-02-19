 
За рубежом

Ford будет продавать в Европе только электромобили

Ford будет продавать в Европе только электромобили

19 февраля 2021, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЕВРОПА
Отрасль: Транспорт 
Источник: Коммерсантъ

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Компания Ford объявила о реструктуризации своего бизнеса в Европе и переходу к продаже только электромобилей на европейском рынке.

Как сообщает американский автопроизводитель, к середине 2026 года в Европе все модели получат гибридные версии, а с 2030 года на европейском рынке будут доступны только версии с полностью электрическими силовыми установками.

Коммерческие модели получат гибридные версии уже к 2024 году, а к 2030 году, по планам Ford, две трети всех продаж коммерческих автомобилей будет приходится на гибридные и электрические версии.

Напомним, в настоящее время в линейке Ford только два электромобиля — кроссовер Mustang Mach-E, показанный осенью 2019 года, и фургон E-Transit, представленный в конце 2020 года.

Фото: Ford Mustang Mach-E. / Ford

 

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Источник: Коммерсантъ

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