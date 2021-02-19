Настоящая цена импортозамещения. “Изолятор-АКС”
вышел на полный цикл производства и испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ
19 февраля 2021, 14:17
Рубрика: Контракты
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, РОСАТОМ
Отрасль: Кабельная промышленность
По итогам партнерской проверки качества развертывания Производственной Системы РОСАТОМ (ПСР) по направлению "развитие поставщиков", которая состоялась 4 февраля, отдел развития производственной системы "Росатом", в лице заместителя главного инженера по производственно-техническому обеспечению и качеству Князькина Владимира Викторовича, уведомил руководство «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» об успешной реализации совместных работ по внедрению и развитию системы бережливого производства с использованием основ производственной системы "Росатом" на АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" в 2020 году.
Так же было отмечено, что сотрудниками предприятия были успешно выполнены все, поставленные в рамках проекта, планы и мероприятия, не смотря на сложности, вызванные эпидемиологическими ограничениями. Качество подготовки итоговых презентационных материалов в полной мере отразили применение инструментов производственной системы "Росатом" и заслужили самых высоких оценок, по мнению проверяющих.
Филиал АО Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция (Балаковская АЭС) выразил свою благодарность Генеральному директору Громову Михаилу Николаевичу и членам инициативной рабочей группы по развитию бережливого производства на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» за заинтересованность и вовлеченность в развитии бережливого производства и особо отметил личный вклад и высокую результативность в развитии бережливого производства технического директора Шутова Кирилла Алексеевича и заместителя главного технолога Антонова Андрея Сергеевича.
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