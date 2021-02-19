В Нефтегорске построят современный водозабор

Власти Нефтегорского района ищут подрядчика для строительства нового водозабора. Объект поможет обеспечить чистой питьевой водой 18,2 тыс. жителей Нефтегорска и Ветлянки.

Торги на строительство Ветлянского артезианского водозабора были объявлены в конце января. Работы начнутся после заключения контракта, а завершатся в 2022 году. Объект возводится в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология".



Первый этап водоснабжения Нефтегорска пришелся еще на 2002-й. Тогда подрядчиком был обустроен Семеновский водозабор с подземным источником и верхним водозабором. Именно он сейчас обеспечивает водоснабжение Нефтегорска и Ветлянки. Однако существующих мощностей не хватает. В сообщении районной администрации говорится:



– В настоящее время возникают проблемы с подачей питьевой воды из-за ограниченных возможностей существующего подземного источника мощностью 5 200 кубометров в сутки и неоправданно больших затрат на очистку и подачу воды из поверхностного водозабора. Для решения проблемы необходим дополнительный источник артезианской питьевой воды мощностью 4 000 кубометров воды в сутки.

Будущий водозабор располагается на левом склоне оврага Ветлянка-1 в 5 км от Нефтегорска. Проект делится на несколько этапов. Это строительство и благоустройство самого водозабора, строительство центрального водовода до Нефтегорска, прокладка воздушной ЛЭП, обустройство подземных очистных сооружений. Кроме того, до водозабора построят дорогу с твердым покрытием.

Масштаб работ впечатляет. На территории водозабора будут размещены 17 скважин с выкидными линиями и центральным пультом управления насосными станциями. Также планируется смонтировать два подземных резервуара чистой воды ёмкостью по 1 тыс. кубических метров каждый. Помимо этого, на объекте появятся здание насосной станции с технологическим оборудованием, станция обеззараживания питьевой воды, а также трансформаторная подстанция. Отдельно обустроят КПП с системой видеонаблюдения и административно-бытовой блок.

– Ввод в эксплуатацию Ветлянского водозабора позволит обеспечить качественной артезианской питьевой водой жителей Нефтегорска и Ветлянки. По химическому составу вода соответствует санитарным нормам, поэтому дополнительная очистка не требуется, – сообщает администрация района.

Также в рамках федерального проекта планируется организовать водоснабжение жилого микрорайона "Е" в Нефтегорске. Это перспективный микрорайон коттеджной застройки. Его территория рассчитана на 653 земельных участка. На 200 уже построены дома. По данным администрации, здесь же планируется возвести объекты социальной инфраструктуры: школу, детские сады, магазины, аптеку, отделения связи.



Однако развитие территории сдерживается рядом проблем. Прежде всего, речь идет об отсутствии централизованной системы водоснабжения. Вода к жителям поступает по трубопроводу, построенному хозяйственным способом. Он является тупиковым и не соответствует пожарным нормам.



Чтобы улучшить ситуацию, планируется проложить 11,3 км водопроводных сетей, а также обустроить 94 колодца. Выполнение строительно-монтажных работ по объекту запланировано на 2021-2022 годы в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Экология".



Устройство системы водоснабжения сделает район привлекательным для жилищного строительства. По данным администрации, участки, сформированные в микрорайоне, будут предоставляться молодым и многодетным семьям.