Вчера на итоговом заседании правления ОАО «РЖД» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о реализации инновационных проектов, отвечающих запросам как Куйбышевской железной дороги, так и железных дорог всей России.

Проект по созданию и развитию региональной инновационной площадки (РИП) Самарская область реализует совместно с ОАО «РЖД» вот уже третий год, с 2018-го. Оператором РИП выступила самарская команда StartupSamara. За это время, как заявил губернатор Самарской области на итоговом заседании правления ОАО «РЖД», удалось не только существенно продвинуться в разработке и проведении конкурса по отбору перспективных проектов, но и реализовать принципиально новый формат по дальнейшей работе с индустриальными партнерами.

«Были разработаны меры финансовой поддержки инновационных проектов, отвечающие запросам как Куйбышевской железной дороги, так и научно-технологического и инновационного развития всего железнодорожного транспорта. Проект реализуется на паритетных условиях: средства выделяет как ОАО «РЖД», так и бюджет Самарской области», – сказал глава региона.

В сентябре 2020 года Куйбышевская железная дорога выделила от 600 тыс. руб. на реализацию девяти стартапов. Деньги можно потратить на разработку и доработку прототипов и проведение их испытаний на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги. Одним из самых перспективных стартапов глава региона признал прототип энергоблока от ООО «Аккумулятор инноваций». Глава региона подчеркнул, что инновация уже смонтирована и запущена в работу: созданы два накопителя электрической энергии, и они уже установлены в подвагонном ящике прицепного и головного вагона электропоездов ЭД-4М типа ЭБВ ЭД-4М, которые используются в Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД».

«Новизна проекта состоит в применении необслуживаемых гелиевых аккумуляторов системы управления зарядов. В совокупности они позволяют продлить срок службы с трех до семи лет и позволяют полностью уйти от обслуживания в процессе эксплуатации. Есть уверенность в успешности этого проекта. Потому что это очень выгодный проект не только для КбшЖД, но и для всей железной дороги России», – отметил Д. Азаров.

Регион в тесном сотрудничестве с РЖД реализует межрегиональный НОЦ «Инженерия будущего». Научный центр в 2020 году вошел в пятерку победителей федерального конкурса, а это значит, что кроме высокого статуса мирового уровня, НОЦ получит и господдержку.

«Наша победа на федеральном конкурсном отборе научно-образовательных центров во многом предопределена совместной работой с ОАО «РЖД». Новый вектор региона – реализация высокотехнологичной области квантовой коммуникации», – отметил глава региона на итоговом заседании правления ОАО «РЖД»

Заявлено, что в Самарской области уже прорабатывается вопрос о реализации инвестиционного проекта ОАО «РЖД», предусматривающего строительство экспериментального полигона для апробации технологий скоростного и высокоскоростного движения новых элементов железнодорожного пути и других перспективных конструкций. Уже подобраны варианты размещения полигона в регионе, а также найдена площадка для транспортно-логистического центра.