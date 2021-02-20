"Псковгеокабель" вошел в состав ГК "Akron Holding"

20 февраля кабельный завод «Псковгеокабель» (г. Псков), перешел под управление Группы Компаний «Akron Holding». Информация об этом появилась на официальном сайте холдинга.



Кабельно-проводниковое направление в структуре ГК «Akron Holding» появилось в 2018 году. Кабельными активами «Akron Holding» в Северо-Западном федеральном округе управляет холдинговая компания «Современные кабельные технологии» (SKT Group). В состав «SKT Group» входит «Псковский кабельный завод» (г. Псков) и завод «Балткабель» (г. Сосновый Бор, Ленинградская область).



Завод «Псковгеокабель» выпускает широкую номенклатуру кабельно-проводниковой продукции, среди которой грузонесущие геофизические кабели, сталеполимерные трубы, шлангокабели и системы электропрогрева скважин. Кроме того, предприятие специализируется на проектировании и производстве подъемного оборудования для нефтегазовой и металлургической отраслей, а также оборудования для производства и эксплуатации кабельных систем. Покупка предприятия позволит ГК «Akron Holding» существенно расширить номенклатуру выпускаемой продукции, увеличить клиентскую базу и географию поставок.



Холдинг планирует полностью сохранить штат сотрудников предприятия, продолжить реализацию производственной программы и сконцентрироваться на развитии экспортного направления. С целью повышения конкурентоспособности предприятия и улучшения качества выпускаемой продукции, холдинг намерен направить инвестиции в модернизацию технологического оборудования, в совершенствование безопасности труда и экологичности производственных процессов.