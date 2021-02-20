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Сегодня, 20 февраля, стал известен подрядчик, который займется ремонтом моста Саратов-Энгельс. Результаты определения поставщика были опубликованы на портале госзакупок.

Как выяснилось, для участия в ремонте одного из главных символов Саратова была подана только одна заявка. Она поступила от московского ООО «Стройпост Плюс» (учредителем и директором является Михаил Савочкин). Так как все документы были в порядке, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» решило заключить контракт со столичной компанией по максимальной цене — 243 714 109 рублей.

Фирма из Москвы имеет небогатый опыт участия в госконтрактах. Из последних — два заключенных с ГКУ АО «Астраханьавтодор» на сумму 97 миллионов рублей на ремонт двух небольших мостов через реку Хаитка и через ерик Малый Кажгир.

Напомним, ремонт моста Саратов-Энгельс растянется до конца 2022 года. Ремонт асфальтового покрытия в эту стоимость не входит. Подрядчику предстоит заняться опорами и коммуникациями.

ООО «Стройпост Плюс» должно будет отремонтировать 36 опор и пролётных строений длиной 20 метров, 70 метров и 710 метров, в частности, восстановить защитный слой бетона, выправить и покрыть смазкой 34 опоры, соорудить продольные смотровые ходы, нарастить водоотводные трубки на 413 погонных метров. Также должны быть прогрунтованы и окрашены различные конструкции мостового полотна, оборудованы подмостья для осмотра руслового пролетного строения, смонтирована судоходная сигнализация и навигационные знаки, кабели должны быть убраны в специальные лотки.

Саратовский мост был открыт 55 лет назад. Его длина составляет 2 804 метра, он имеет 39 опор. В 2014 году уже проводился капитальный ремонт моста, однако тогда он коснулся проезжей части, тротуаров и перильных ограждений.