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"Россети Ленэнерго" разыгрывают три рамочных контракта за 450 млн рублей 2021-02-19 17:02

Россети Ленэнерго разыгрывают три рамочных контракта за 450 млн рублей 2021-02-19 17:02

20 февраля 2021, 09:40
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, КОНТРАКТЫ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: delta.news

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ПАО «Россети Ленэнерго» объявило прием заявок на участие в трех запросах цен по предварительному запросу. Победители торгов получат рамочные контракты по проектировочным и строительным работам в трех районах Петербурга: «Центральном», «Западном» и «Островном». Начальная цена каждого контракта составляет ровно 150 млн рублей.

По заявке от заказчика исполнителю предстоит быть готовым строить блочные трансформаторные подстанции, реконструировать существующие с заменой силовых трансформаторов, прокладывать кабели под и над землей. Победителям торгов нужно будет самостоятельно получать ордера ГАТИ, разрабатывать проектную и рабочую документации, проводить пусконаладочные работы и согласовывать выполненные работы в соответствующих инстанциях.

Заявки на участие в тендерах принимаются до 1 марта. Итоги подведут 5 марта.

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Источник: delta.news

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