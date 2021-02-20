ПАО «Россети Ленэнерго» объявило прием заявок на участие в трех запросах цен по предварительному запросу. Победители торгов получат рамочные контракты по проектировочным и строительным работам в трех районах Петербурга: «Центральном», «Западном» и «Островном». Начальная цена каждого контракта составляет ровно 150 млн рублей.

По заявке от заказчика исполнителю предстоит быть готовым строить блочные трансформаторные подстанции, реконструировать существующие с заменой силовых трансформаторов, прокладывать кабели под и над землей. Победителям торгов нужно будет самостоятельно получать ордера ГАТИ, разрабатывать проектную и рабочую документации, проводить пусконаладочные работы и согласовывать выполненные работы в соответствующих инстанциях.



Заявки на участие в тендерах принимаются до 1 марта. Итоги подведут 5 марта.