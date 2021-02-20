 
Контракты

В 2022 году откроется дублер Боровского шоссе

В 2022 году откроется дублер Боровского шоссе

20 февраля 2021, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: РосТендер

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В районе деревни Рассказовка в Москве построят дублер Боровского шоссе, сообщает RosTender.info. Госучреждение Москвы «Москворечье» объявило тендер по выбору подрядчика для строительства дублера. Максимальная цена контракта, который заключат с победителем, составляет 988,8 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки на участие в тендере принимают до 1 марта, в этот же день конкурсная комиссия выберет победителя.

Дублер длиной чуть более 2 километров будет проходить от улицы Новоорловской до дороги город Московский-Рассказовка, пересекая трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Четырехполосная трасса с разрешенной скоростью движения 80 км в час будет оборудована шумозащитными экранами и велодорожкой. На пересечении с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе возведут эстакаду.
По дублеру запланировано движение общественного транспорта, для этого здесь построят 2 автобусные остановки, сообщается на официальном сайте мэрии Москвы. Согласно условиям контракта, подрядчику на строительство отведут 11 месяцев.
 

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Источник: РосТендер

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