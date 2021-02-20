ЗАО "ЗЭТО" поздравляет с Днем защитника Отечества

23 февраля - это праздник не только тех, кто носил или носит погоны, но и всех, кому дороги такие святые понятия как «Отечество», «Родина», «долг». История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и патриотизма представителей многих поколений своих защитников. В годы суровых испытаний, которые неоднократно выпадали на долю нашего народа, воины российской армии и флота всегда проявляли героизм, самоотверженность, верность лучшим ратным традициям и безграничную любовь к Родине.

Пусть и в дальнейшем благодаря защитникам Отечества наша страна всегда будет великой, процветающей и непобедимой державой и остаётся неразрывной преемственность поколений в деле защиты родной страны! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия, удачи и успехов во всех добрых делах на благо нашего Отечества, его защиты и процветания!