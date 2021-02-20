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ЗАО "ЗЭТО" поздравляет с Днем защитника Отечества

ЗАО ЗЭТО поздравляет с Днем защитника Отечества

20 февраля 2021, 09:50
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Новости компании

23 февраля -  это праздник не только тех, кто носил или носит погоны, но и всех, кому дороги такие святые понятия как  «Отечество», «Родина», «долг». История России богата примерами доблести и отваги, стойкости духа и патриотизма представителей многих поколений своих защитников. В годы суровых испытаний, которые неоднократно выпадали на долю нашего народа, воины российской армии и флота всегда проявляли героизм, самоотверженность, верность лучшим ратным традициям и безграничную любовь к Родине.

Пусть и в дальнейшем благодаря защитникам Отечества наша страна всегда будет великой, процветающей и непобедимой державой и остаётся неразрывной преемственность поколений в деле защиты родной страны! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия, удачи и успехов во всех добрых делах на благо нашего Отечества, его защиты и процветания!

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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