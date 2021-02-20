 
Инвестиции (проекты)

"Леруа Мерлен" откроет гипермаркет в Подмосковье в марте

Леруа Мерлен откроет гипермаркет в Подмосковье в марте

20 февраля 2021, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: СТРОИТЕЛЬСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: РИА Новости

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
223

Французский DIY-ритейлер "Леруа Мерлен" откроет в марте в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья гипермаркет площадью 13 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Как указывается в нем, строительство гипермаркета в поселении Атепцевское велось с января по декабрь 2020 года. Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей.

"Открытие гипермаркета – это дополнительные инвестиции в развитие региона, возможность приобретения всех необходимых товаров в шаговой доступности, а также появление 250 новых рабочих мест для жителей Подмосковья", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.

"Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) – французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. Первый российский магазин ритейлера открылся в Мытищах в 2004 году. Согласно данным сайта, в настоящее время сеть насчитывает 110 магазинов в 65 городах России.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РИА Новости

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Москва одобрила строительство двух бизнес-центров в Москве 20.02.2021
Москва одобрила строительство двух бизнес-центров в Москве
В Новороссийске задумали построить жилой комплекс за миллиард 20.02.2021
В Новороссийске задумали построить жилой комплекс за миллиард
​Вице-премьер РФ Хуснуллин назвал магнитогорский парк 20.02.2021
​Вице-премьер РФ Хуснуллин назвал магнитогорский парк "Притяжение" строительным шедевром
В Дагестанских Огнях построят тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей 20.02.2021
В Дагестанских Огнях построят тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - ККЗ
+