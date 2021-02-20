"Леруа Мерлен" откроет гипермаркет в Подмосковье в марте

Французский DIY-ритейлер "Леруа Мерлен" откроет в марте в Наро-Фоминском городском округе Подмосковья гипермаркет площадью 13 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Как указывается в нем, строительство гипермаркета в поселении Атепцевское велось с января по декабрь 2020 года. Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей.

"Открытие гипермаркета – это дополнительные инвестиции в развитие региона, возможность приобретения всех необходимых товаров в шаговой доступности, а также появление 250 новых рабочих мест для жителей Подмосковья", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы ведомства Сергея Воскресенского.

"Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) – французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. Первый российский магазин ритейлера открылся в Мытищах в 2004 году. Согласно данным сайта, в настоящее время сеть насчитывает 110 магазинов в 65 городах России.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков