 
Цифровая революция

Донское предприятие активно реализует проект "Цифровой завод"

Сегодня на НЭВЗе осуществляется внедрение свыше 50 цифровых инициатив.

Представители Минпромторга России 18 февраля посетили с рабочим визитом Новочеркасский электровозостроительный завод. В рамках визита делегация осмотрела заготовительное производство, робототехнические комплексы, ознакомилась с работой эталонных линий, которые задают ритмичность всему производству и побывала в кабине машиниста трехсекционного электровоза серии «Ермак».

Особое внимание было уделено реализации проекта «Цифровой завод». По словам представителя Минпромторга России, в настоящее время внедрение цифровых инициатив на промышленных предприятиях становится необходимым в работе. Благодаря им увеличиваются объемы производства и точность выполнения работ, что имеет первостепенное значение в промышленности.

Донское предприятие реализует проект с 2018 года и является центром компетенции по цифровизации на юге России.

Сегодня на НЭВЗе осуществляется внедрение свыше 50 цифровых инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. Проект уникален тем, что является сквозным, процессом цифровой трансформации охвачены все этапы производства – от разработки до сервисного обслуживания на протяжении всего жизненного цикла.

Благодаря цифровизации всех этапов производства, ежедневно из основного корпуса электровозосборочного производства выходят две локомотивные секции. Предприятие успешно использует методы бережливого производства, направленные на повышение производительности труда.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Минпромторг России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Цифровая революция
Продолжается цифровизация мер поддержки электронной промышленности 24.02.2021
Продолжается цифровизация мер поддержки электронной промышленности
Калининская АЭС: противопожарную защиту машинного зала первой очереди доверят искусственному интелле... 20.02.2021
Калининская АЭС: противопожарную защиту машинного зала первой очереди доверят искусственному интелле...
Все под контролем: энергетики оцифровали работу спецтранспорта 20.02.2021
Все под контролем: энергетики оцифровали работу спецтранспорта
В Москве запустят блокчейн-платформу для энергетики 20.02.2021
В Москве запустят блокчейн-платформу для энергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live - ККЗ
+