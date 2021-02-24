Донское предприятие активно реализует проект "Цифровой завод"

Сегодня на НЭВЗе осуществляется внедрение свыше 50 цифровых инициатив.

Представители Минпромторга России 18 февраля посетили с рабочим визитом Новочеркасский электровозостроительный завод. В рамках визита делегация осмотрела заготовительное производство, робототехнические комплексы, ознакомилась с работой эталонных линий, которые задают ритмичность всему производству и побывала в кабине машиниста трехсекционного электровоза серии «Ермак».

Особое внимание было уделено реализации проекта «Цифровой завод». По словам представителя Минпромторга России, в настоящее время внедрение цифровых инициатив на промышленных предприятиях становится необходимым в работе. Благодаря им увеличиваются объемы производства и точность выполнения работ, что имеет первостепенное значение в промышленности.

Донское предприятие реализует проект с 2018 года и является центром компетенции по цифровизации на юге России.

Сегодня на НЭВЗе осуществляется внедрение свыше 50 цифровых инициатив, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. Проект уникален тем, что является сквозным, процессом цифровой трансформации охвачены все этапы производства – от разработки до сервисного обслуживания на протяжении всего жизненного цикла.

Благодаря цифровизации всех этапов производства, ежедневно из основного корпуса электровозосборочного производства выходят две локомотивные секции. Предприятие успешно использует методы бережливого производства, направленные на повышение производительности труда.