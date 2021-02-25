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Что происходит с медью? Цена на медь превысила $9 тысяч впервые за десять лет

Медь,LME,БИРЖА,ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ,АНАЛИТИКА

Медь,LME,БИРЖА,ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ,АНАЛИТИКА

Медь является одним из важнейших промышленных товаров, который используется в большинстве отраслях, начиная от строительства и энергетики до производства электроники.

По оценке экспертов ожидается, что во второй половине 2021 года усилится дефицит меди на мировом рынке, вызванный расширением спроса на этот металл.

Локдауны и транспортные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавируса, привели к снижению расходов на туризм, рестораны и развлечения, а сэкономленные средства были направлены на покупку товаров, а именно, бытовой техники и товаров длительного пользования. Кроме того, во многих странах люди занялись строительством жилья, что также способствовало увеличению спроса на медь.

По мимо прочего, спрос на медь объясняется растущими вложениями в зеленую экономику. В частности, согласно прогнозам, только в Китае спрос на металл в 2021 г. увеличился на 800 000 т благодаря активной поддержке умной энергетики и возобновляемых источников энергии.

Аналитики Goldman Sachs заявили, что к первой половине 2022 года медь с высокой вероятностью превысит рекордную отметку в 10170 долларов США, установленную в 2011 году.
Появление нового исторического максимума лишь вопрос времени, так как рынок на пороге дефицита меди. Bloomberg считает, что дефицит предложения достигнет максимума в 2021 года, ненадолго будет покрыт пиковым предложением в 2023-м, но затем будет вновь на протяжении 10 лет 

Таким образом, аналитики полагают, что рост на рынке далек от завершения и можно ожидать стабильно более высокой средней цены на металл в 2022 году.  Понимая прогноз, всем участникам рынка придется адаптироваться к его состоянию и искать новые пути работы.

Аналитическую записку подготовила Анна Заславская, руководитель отдела маркетинга КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в рамках проекта Expert.Аналитика

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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