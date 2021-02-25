Согласно данным американской исследовательской компании SUN DAY Campaign, опубликованным Федеральной комиссией по регулированию энергетики США (Federal Energy Regulatory Commission, FERC), в 2020 г. в составе генерирующих мощностей в США доминировали объекты генерации, работающие на ВИЭ, таких как, биомасса, геотермальная, гидро-, солнечная и ветровая энергия.

В совокупности объем вводов генерации на базе ВИЭ составил 22 451 МВт или 78,09% из 28 751 МВт генерирующих мощностей, введенных в эксплуатацию в прошлом году. При этом объемы вводов ветровой (13 626 МВт) и солнечной генерации (8 543 МВт) превысили объем вводов генерации на природном газе (6 259 МВт). В течение прошлого года в США не вводились в эксплуатацию новые ядерные и геотермальные генерирующие объекты, а что касается ветровой генерации, то только в декабре 2020 г. введено 5 004 МВт мощностей ветрогенерации, что составило 47,39% от суммарного объема вводов ветровой генерации за год в целом. Что касается солнечной генерации, то на ее долю пришлось 29,71% от суммарного объема вводов новых генерирующих мощностей. С июня по ноябрь 2020 г. ветровая и солнечная генерация плюс небольшое количество гидрогенерации были единственными источниками вводов новых генерирующих мощностей.

Суммарная установленная мощность ВИЭ-генерации в настоящее время составляет 24,06% от общей установленной мощности генерации в стране и продолжает наращивать свое лидерство по сравнению с угольной (19,65%) и атомной генерацией (8,57%). Объем только ветровой генерации (9,83%) составляет почти десятую часть портфеля генерирующих мощностей страны, а вместе с солнечной – 14,15% (и это без учета распределенной, например, кровельной, солнечной генерации). По данным FERC, десять лет назад суммарная установленная мощность генерации на базе ВИЭ составляла 13,71% от общего объема генерирующих мощностей. Пять лет спустя суммарная установленная мощность ВИЭ-генерации выросла до 17,83%. При нынешних темпах вводов ВИЭ-генерации ее суммарная установленная мощность вероятно достигнет, а, возможно, и превысит, 30% от общего объема генерирующих мощностей страны к 2025 г. С другой стороны, прогнозируется резкое падение объема генерации, работающей на угле и нефтепродуктах – на 24 024 МВт и 4 369 МВт соответственно. Объем атомной генерации также, по прогнозам, резко сократится – на 4 330 МВт, или более чем на 4% от ее текущего объема.

Если прогнозы FERC окажутся точными, то только в течение следующих трех лет установленная мощность ВИЭ-генерации должна составить более четверти от общего объема имеющихся генерирующих мощностей страны – увеличившись до 27,92%. При этом доля угля в потребляемых энергоресурсах упадет до 17,07%, атомной энергии – до 7,93%, а нефти – до 2,76%. Доля природного газа также немного снизится – до 44,15% (по сравнению с 44,33% в настоящее время). Существует второй, хотя и менее вероятный, сценарий еще более высокого прироста солнечной (151 199 МВт) и ветровой генерации (80 256 МВт), что более чем в пять раз превысит прогнозируемый для природного газа (43 474 МВт).

Информационно-аналитический ресурс SEi