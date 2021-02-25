В 2020 году энергетики ПАО «Россети Волга» добились фактического снижения потерь электроэнергии на 183 млн кВт*ч. Эта цифра сопоставима с объемом электроэнергии, которая потребляла бы электричка, если бы двигалась безостановочно на протяжении 5 лет. Экономия от снижения потерь превышает 512 млн. руб.

Снижение потерь - результат системной работы энергетиков, направленной на совершенствование системы учета электроэнергии, исключение бездоговорного и безучетного потребления, повышение энергоэффективности оборудования.

Существенная экономия достигнута, в том числе, за счет внедрения системы интеллектуальных приборов учета. Так, в течение минувшего года энергетики установили более 88 тыс. «умных счетчиков» на всей территории ответственности компании «Россети Волга» (Саратовская, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Оренбургская области, Республика Мордовия и Чувашская Республика). Для потребителей установка таких счетчиков бесплатна. Новые приборы учета обеспечивают получение достоверной и оперативной информации об энергопотреблении, а также позволяют проводить постоянный мониторинг качества электроснабжения.

Параллельно с монтажом счетчиков на вводах к домовладениям потребителей энергетики устанавливают устройства сбора и передачи данных на центрах питания. Такая система энергоучета упрощает процесс выявления очагов потерь электричества за счет оперативного анализа баланса переданной электроэнергии. По мнению экспертов, использование современных приборов учета позволит достичь в части снижения потерь электроэнергии долгосрочного эффекта.

Еще одним немаловажным фактором, влияющим на снижение потерь, являются плановые реконструкции и ремонты энергообъектов. Они предусматривают установку высокотехнологичного оборудования и использование самонесущего изолированного провода при реконструкции низковольтных сетей.

Особое внимание в компании уделяется системной работе по выявлению безучетного и бездоговорного энергопотребления. Благодаря регулярным рейдам в 2020 году контролеры «Россети Волга» пресекли 1807 попыток незаконного потребления электроэнергии. Суммарный объем похищенных ресурсов превысил 11,8 млн кВт*ч. на сумму 19,7 млн рублей. Ведется активная работа по взысканию ущерба.