 
Контракты

В Челябинске построят новую школу на 1520 мест

В Челябинске построят новую школу на 1520 мест

25 февраля 2021, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: egrz.ru

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Проектную документацию на строительство учебного заведения в Челябинске рассмотрели и одобрили эксперты Управления государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области.

В ближайшие пять лет инфраструктура школ и детских садов в Челябинске существенно обновится: здесь построят 15 детских садов и несколько крупных школ. При создании образовательных учреждений учитываются все факторы, необходимые для комфортного и здорового пребывания детей, поэтому в Челябинске строят не просто здания, а целые учебные комплексы.

Трёхэтажную школу на 1520 мест, проект которой одобрили государственные эксперты, возведут в микрорайоне №20 Центрального района Челябинска. Помимо учебных кабинетов здесь разместят лаборатории, спортивные залы и информационно-библиотечные центры. Кроме того, обустроят и прилегающую территорию: для спортивных занятий построят беговые дорожки, поле для мини-футбола и стадион.

Проектную документацию разработали в ООО «Легион-Проект». Застройщик – МКУ «Челябстройзаказчик».

Фото: drive2.ru

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Источник: egrz.ru

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