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Видеоинструкция "Установка выдвижного устройства на стационарные автоматические выключатели серий ВА57-39 и ВА51-39"

Видеоинструкция Установка выдвижного устройства на стационарные автоматические выключатели серий ВА57-39 и ВА51-39

25 февраля 2021, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand
Отрасль: Электротехника 
Источник: Завод Контактор

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«Контактор» (бренд Группы Legrand) предлагает к просмотру видеоинструкцию, где подробно продемонстрированы сборка ВА57-39 выдвижного исполнения, показаны необходимые инструменты, пример установки на монтажную панель, а также контрольная проверка работоспособности механизма блокировки.

Выдвижные устройства заднего и переднего присоединения можно заказывать и устанавливать самостоятельно, формируя необходимую конфигурацию автоматического выключателя.

Видеоинструкция:

https://www.kontaktor.ru/production/avtomaticheskie-vyklyuchateli/va57-39-do-630a/

https://www.kontaktor.ru/production/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ba51-39-do-630a/

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Источник: Завод Контактор

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