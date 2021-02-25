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25 февраля 2021, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: КОНТАКТОР, Legrand
Отрасль: Электротехника
«Контактор» (бренд Группы Legrand) предлагает к просмотру видеоинструкцию, где подробно продемонстрированы сборка ВА57-39 выдвижного исполнения, показаны необходимые инструменты, пример установки на монтажную панель, а также контрольная проверка работоспособности механизма блокировки.
Выдвижные устройства заднего и переднего присоединения можно заказывать и устанавливать самостоятельно, формируя необходимую конфигурацию автоматического выключателя.
Видеоинструкция:
https://www.kontaktor.ru/production/avtomaticheskie-vyklyuchateli/va57-39-do-630a/
https://www.kontaktor.ru/production/avtomaticheskie-vyklyuchateli/ba51-39-do-630a/
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