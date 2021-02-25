«Контактор» (бренд Группы Legrand) предлагает к просмотру видеоинструкцию, где подробно продемонстрированы сборка ВА57-39 выдвижного исполнения, показаны необходимые инструменты, пример установки на монтажную панель, а также контрольная проверка работоспособности механизма блокировки.

Выдвижные устройства заднего и переднего присоединения можно заказывать и устанавливать самостоятельно, формируя необходимую конфигурацию автоматического выключателя.

Видеоинструкция:



https://www.kontaktor.ru/production/avtomaticheskie-vyklyuchateli/va57-39-do-630a/