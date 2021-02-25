Губернатор американского штата Мэн направила официальные предложения парламенту о введении 10-летнего моратория на строительство шельфовых ветропарков в прибрежных водах штата. Основанием для обращения послужила необходимость учета интересов рыболовной и рыбоперерабатывающей отрасли, которые сильно зависят от условий ведения рыбного промысла вблизи береговой линии.

Дополнительно губернатором было опубликовано официальное обращение к рыболовным компаниям и переработчикам с разъяснениями о том, что штат попрежнему высоко оценивает экологические, энергетические и экономические преимущества ветровой генерации и продолжит поддерживать ее развитие, а предложения по введению моратория направлены исключительно против строительства новых ВЭС на шельфе в местах, где интенсивно ведется рыбная ловля, но не касаются проектов строительства ветропарков дальше от берега, в федеральных водах. Проект моратория еще не открыт для общественного обсуждения, поэтому пока неясно, каким образом в случае его принятия изменится ситуация с текущими предложениям по развитию шельфовой ветровой генерации, прежде всего, с демопроектом New England Aqua Ventus, предусматривающим установку плавучей ветровой турбины мощностью 12 МВт возле о. Монхеган.

Плавучая ветровая турбина Aqua Ventus в случае успешной реализации проекта станет первой плавучей ветровой турбиной такой мощности в стране и, тем самым, штат Мэн опередит более масштабные планы штата Калифорния по строительству плавучих ветровых турбин у тихоокеанского побережья. Кроме того, по инициативе губернатора подготовлен план продвижения проекта сооружения и дальнейшего использования первого в США плавучего научноисследовательского комплекса для изучения воздействия ветроэнергетики на состояние морских вод и выработке мер по их защите. В заливе Мэн на расстоянии, позволяющем подключиться к энергосистеме штата (примерно в 20-40 милях от берега), должен быть выделен участок площадью не более 16 квадратных миль (около 1 /10 от площади, занимаемой ветропарками в Новой Англии*). На участке планируется установить порядка 12 ветровых турбин. Исследовательский комплекс предназначен для оценки влияния ветрогенерации на рыбоводство и морскую среду, а, кроме того, ветропарк будет вырабатывать электроэнергию, поставляемую в материковую энергосистему. Как ожидается, получение всех необходимых разрешений и строительство займут до пяти лет, а на период проведения исследований отводится еще двадцать лет, после чего комплекс будет выведен из эксплуатации.

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* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.