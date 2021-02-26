Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» оперативно производят осмотры центров питания и ведут работы по расчистке производственных территорий объектов электросетевого хозяйства от снега на всей территории присутствия энергокомпании в Челябинской области.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение территорий и электробезопасность населения, способствовать беспрепятственному доступу бригад к объектам с целью контроля исправности электрооборудования, а также для того, чтобы прогнозируемое потепление и таяние снега не вызвало дополнительных проблем в работе электросетевого комплекса.

Метель и штормовой ветер, бушевавшие на Южном Урале 23 и 24 февраля, сильные морозы, аномальное количество выпавших осадков привели к снежным заносам дорог на подступах к энергообъектам и сугробам высотой до 2 метров и более на части производственных территорий центров питания.

Так, по предварительным данным, энергетикам предстоит произвести расчистку 70% энергообъектов на территории ответственности Троицких и Магнитогорских электрических сетей (восток, юго-восток и юг Челябинской области), 40% энергообъектов - на территории ответственности Центральных электрических сетей (центральная часть и север Челябинской области), 30% - на территории ответственности Златоустовских электрических сетей (в основном, в Миасском, Чебаркульском и Уйском районах).

В работах задействованы более 100 бригад, 280 человек, 95 единиц спецтехники филиала «Челябэнерго», а также дополнительная группировка сил и средств из соседних регионов присутствия компании «Россети Урал».

Энергетики также отмечают, что для обеспечения безопасности проведения данных неотложных работ, возможно, будут необходимы кратковременные перерывы в электроснабжении части потребителей, что будет производиться с обязательным своевременным уведомлением органов власти и управления муниципальных образований и жителей в населенных пунктах.

Специалисты «Россети Урал» также предупреждают жителей Челябинской области об опасности нахождения вблизи энергообъектов и еще раз акцентируют внимание на том, что нарушение правил поведения вблизи электроустановок и линий электропередачи влечет за собой серьезную угрозу для здоровья и жизни людей.

Если вы обнаружили оборванный, висящий или лежащий на земле электрический провод, поврежденную опору ЛЭП, либо стали свидетелем несанкционированного проникновения на энергообъект, немедленно сообщите об этом энергетикам по телефонам контакт-центра компании «Россети Урал» 8-800-22-00-220 и 8-800-25-01-220 (звонок бесплатный), в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220, либо сообщением в официальные аккаунты энергокомпании в социальных сетях.

В период 23-24 февраля 2021 года во время непогоды в Челябинской области к энергетикам в call-центр поступило 6 266 звонков от жителей региона, 664 человека обратились через онлайн-сервисы.