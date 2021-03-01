26 февраля руководство предприятия и профсоюзный комитет АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ", приняли участие, в режиме видеоконференции, во II Всероссийском совещании Председателей Совета ветеранов предприятий, на тему "Организация поддержки ветеранов предприятий и организаций во время короновирусной инфекции: "Волонтеры и помощь предприятий - ветеранам!".

Организатором Совещания выступил Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству и Союз наставников по повышению производительности труда.

В Совещании принимали участие представители Совета ветеранов крупнейших предприятий (организаций), представители администрации предприятий, представители министерств и ведомств, профессиональных союзов и крупнейших некоммерческих организаций.

Совещание было направлено на продолжение работы по сбору, систематизации и тиражированию лучших практик по организации совместной работы руководства, Совета ветеранов, профкома, молодежной организации предприятия по выстраиванию процесса привлечения ресурсов предприятия и его сегодняшних работников и их дальнейшего распределения по бывшим работникам - ветеранам своего же предприятия.

На повестке были рассмотрены такие задачи как: организация работы по поддержке ветеранов силами сотрудников предприятия (организации); организация взаимодействия между советами крупнейших предприятий (организаций); участие Совета ветеранов в проектах федеральных министерств и ведомств, крупнейших некоммерческих организаций; сбор, систематизация и тиражирование лучших практик поддержки ветеранов предприятий и организаций во время короновирусной инфекции.

Данная работа позволит значительно повысить эффективность программ поддержки предприятиями своих бывших работников - граждан пенсионного возраста, в период пандемии.