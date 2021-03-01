Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан» (Башкирское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и ввода в работу Гафурийской солнечной электрической станции (СЭС) в энергосистеме Республики Башкортостан.

Строительство Гафурийской СЭС проектной мощностью 15 МВт выполнено в рамках реализации договора о предоставлении мощности возобновляемых источников энергии (государственная программа ДПМ ВИЭ до 2024 года). После ввода в работу Гафурийской СЭС, суммарная мощность солнечных электростанций в энергосистеме Республики Башкортостан достигла 84 МВт, что составляет 1,5% от общей величины установленной мощности электростанций энергосистемы республики.

В ходе проектирования и строительства специалисты Системного оператора принимали участие в согласовании задания на проектирование, согласовании проектной документации, технических решений, применяемых в схеме выдачи мощности и технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. Они также участвовали в согласовании программ испытаний генерирующего оборудования, испытаниях и приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр.

Во время проведения комплексных испытаний с включением Гафурийской СЭС на параллельную работу с ЕЭС России специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу энергосистемы Республики Башкортостан.

Гафурийская СЭС стала седьмой по счету солнечной электростанцией, построенной на территории Республики Башкортостан и вторым проектом, реализованным на территории республики группой компаний «Солар Системс». В Республике Башкортостан «Солар Системс» планирует построить еще 2 солнечные электростанции, суммарной установленной мощностью 10 МВт.