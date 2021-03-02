ООО "Завод Металл-Сервис" (подразделение холдинга "Группа Компаний "Стрижи") построит "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом" в Калиниском районе Новосибирска, сообщил директор по развитию ООО "Завод Металл-Сервис" Леон Поляков на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области.

Сообщается, что объем инвестиций в строительство комплекса составит 784 млн рублей, из которых 34% - собственные средства инвестора и 66% - заемные средства.

Новый тренировочный комплекс международного уровня предполагает строительство двух ледяных арен, залов сухих тренировок с отдельными раздевалками, бросковой зоны, 4 раздевалок для каждой арены и кафе.

На данный момент проект находится на стадии проектирования. Строительство комплекса планируется начать весной 2021 года. Ввод в эксплуатацию запланирован в октябре 2022 года.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Завод Металл-Сервис" зарегистрировано в 2014 году и специализируется на деятельности спортивных объектов. Владельцем компании является Михаил Бобовский. Чистый убыток компании в 2019 году составил 8,7 млн рублей. Данные за 2020 год не приводятся.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО ХК "Группа Компаний "Стрижи" зарегистрирована в 2013 году и специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Совладельцами компании являются Игорь Белокобыльский (85%), ООО СЗ "Квартал" (5%), ООО "УЗСК "Мочище" (5%) и ООО "УК "Светлая Роща" (5%). Чистая прибыль компании в 2019 году составила 19,7 млн рублей. Данные за 2020 год не приводятся.