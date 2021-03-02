Для улучшения качества и надёжности энергоснабжения потребителей садовых кооперативов ГУП РК «Крымэнерго» выполняет технические мероприятия, направленные на приведение сетей к нормативным показателям и соответствующему уровню стабильности электроснабжения.

В 2017 году по решению Консультативного совета при Главе Республики Крым С.В. Аксёнове в ГУП РК «Крымэнерго» началось заключение договоров энергоснабжения с членами садовых товариществ (СТ). На данный момент на прямые взаиморасчеты перешли почти 82% дачников - это более 32,5 тысяч абонентов. Кроме того, предприятие продолжает вести работу по принятию в хозяйственное ведение энергообъектов, при этом сети СТ зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии.

С начала текущего года и по настоящий момент энергетики уже провели комплекс работ в сетях садоводов. Так, для СПК «Орбита» (Симферопольский район) в феврале была завершена установка разгрузочной трансформаторной подстанции (ТП) для нормализации функционирования существующих ТП. Для потребителей СПК «Войковец» энергетики установили опоры и проложили 300 метров воздушной линии электропередачи (ВЛ) 0,4 кВ, а для СПК «Азовский рыбак» - 500 метров (Керченский городской округ).

Для абонентов СПК «Союз» (с. Приятное свидание, Бахчисарайский район) в 2021 в ТП были заменены два силовых трансформатора с увеличением мощности. На данный момент специалисты предприятия ведут подготовительные работы для строительства ВЛ 10 кВ общей протяженностью 1,2 километра и установки двух новых ТП. Запланированные мероприятия позволят распределить нагрузку и повысить качество электроэнергии.

Кроме того, энергетики начали подготовку для установки трех разгрузочных ТП в МА «ССНТМ «Степной», СПК «Роза», СПК «Радуга» (городской округ Феодосия) - завершить данные работы планируется в третьем квартале текущего года.

В период с 2015 года по настоящее время в хозяйственное ведение ГУП РК «Крымэнерго» приняло 432 ТП, 929 километров ВЛ 0,4 кВ и 75 км ВЛ 6–10 кВ, кабельных линий (КЛ) 6–10 кВ – 81 километр и КЛ 0,4 кВ – 177,9 км. Учитывая значительное количество энергообъектов садоводов и их текущее техническое состояние, модернизация и замена требует большого объема инвестиций. Поэтому предприятие выполняет все мероприятия поэтапно, стараясь равномерно распределять силы и средства между всеми садовыми кооперативами Республики Крым.