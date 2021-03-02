"Промобот" открывает центр разработки и офис во Владивостоке

Российский производитель роботов «Промобот» открывает R&D-подразделение, лабораторию и офис во Владивостоке. Задача подразделения — исследования и разработки в области создания реалистичной внешности человекоподобных роботов Robo-C. Открытие финансировалось Дальневосточным фондом высоких технологий (ДФВТ).

Новое подразделение включает:

Центр 3D-моделирования человекоподобных роботов

Лабораторию по работе с полимерами, где разрабатывают гиперреалистичную искусственную кожу

Представительство для работы с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР)



Владивосток стал вторым городом после Перми, где у компании размещен R&D-центр и лаборатории. Дальневосточное подразделение «Промобот» сфокусировано на разработках для человекоподобных роботов Robo-C: создании искусственной кожи и 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства роботов.

В штате дальневосточного офиса — специалисты по работе с полимерами, художники, 3D-моделлеры.

В Перми продолжат создавать металлический каркас для Robo-C, аппаратную часть и ПО для управления подвижными элементами робота. Кроме того, в Перми сохраняется вся разработка сервисных роботов модели V4.

«Во Владивостоке довольно сильная инженерная школа робототехники, здесь регулярно проходят соревнования среди школьников и студентов, есть заметные стартапы в этой области. Появление в регионе лидера российской робототехники — это знаковое событие, которое, мы надеемся, даст импульс для появления здесь сильного робототехнического кластера», — отметил генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов.

Главой дальневосточного офиса стал Петр Чегодаев — бизнесмен, российский скульптор и дизайнер, известный участием в создании спецэффектов для российских блокбастеров, таких как «Экипаж» и «Время первых».

«Главная задача нашей команды сейчас — сделать человекоподобных роботов не только реалистичными, но и привлекательными, привнести эстетику в это направление. Во Владивостоке у нас есть все условия для этого, и я уверен, что уже в ближайшее время мы сделаем качественный скачок в индустрии», — говорит глава дальневосточного офиса Promobot Пётр Чегодаев.

Владивосток — четвёртый город, в котором базируется Promobot: штаб-квартира и производство резидента Сколково находятся в Перми, американский офис расположен в Филадельфии, а азиатское представительство — в Гонконге.

Открытие во Владивостоке финансировалось Дальневосточным фондом высоких технологий, который выделил компании 200 млн руб. в апреле 2020 года, в том числе для развития в ДФО.

«Сейчас мы фактически работаем над технологиями, которым нет аналогов ни в России, ни в мире Россия идёт к тому, чтобы стать центром сервисной робототехники мирового уровня. — делится Алексей Южаков, председатель совета директоров Promobot. — Приятно, что благодаря нам драйверами этого процесса становятся регионы — Пермь и Владивосток».

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Дальневосточный фонд высоких технологий создан в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина и вице-премьера - полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева. Фонд инвестирует в перспективные высокотехнологичные проекты и проекты локализации на Дальнем Востоке. Инвесторы - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в ВЭБ.РФ), РВК и РОСНАНО. Объем фонда — 5 млрд руб., текущий портфель включает 7 проектов с общей суммой инвестиций 855 млн руб.