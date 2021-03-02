Атомные электростанции России (филиалы Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») в феврале 2021 года на 7,7 % увеличили выработку электроэнергии по сравнению с февралем прошлого года, выработав 17,6 млрд кВтч.

Выполнение плана ФАС России с начала года составило 102,55 %. По оценкам специалистов, такое превышение позволило сдержать рост свободных рыночных цен электроэнергии для потребителей примерно на 1,5 %.

Как уже отмечалось, 2020 год российские АЭС завершили абсолютным рекордом за всю историю существования российской атомной энергетики, выработав 215,746 млрд кВтч электроэнергии. Благодаря работе АЭС за прошедший год были предотвращены выбросы парниковых газов в объеме 108,3 млн тонн.

Сегодня в общей сложности на 11-ти действующих атомных станциях России, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью порядка 29,4 ГВт. В 2021 году готовится к вводу в эксплуатацию энергоблок №6 Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200.

Доля российских АЭС в энергобалансе страны выросла и составляет сейчас 20,28%. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.