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"Россети Северный Кавказ" реконструируют свыше 50 км ЛЭП в Карачаево-Черкесии

Компания «Россети Северный Кавказ» в текущем году заменит 52,5 км ветхого провода в распределительных сетях 0,4-10 кВ в зоне деятельности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго». 

Обновление сетей будет вестись в рамках ремонтной программы во всех районах Карачаево-Черкесии. В частности, на линиях электропередачи протяженностью почти 41 км вместо неизолированного провода будет смонтирован самонесущий изолированный (СИП), который является одним из самых надежных и безопасных проводников электричества.

Специалистам филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» также предстоит установить порядка 1 000 новых опор линий электропередачи, заменить свыше 400 разъединителей, выключателей и рубильников. Для повышения надежности и качества энергоснабжения потребителей будут заменены 20 трансформаторов, отслуживших свой срок эксплуатации. В зоне ответственности Зеленчукских районных электросетей будут смонтированы 4 новые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Специалисты районных электросетей проведут расчистку просек вдоль линий электропередачи на площади около 11 гектаров. Эта важная работа необходима  для предотвращения падения веток и деревьев на провода во время сильных снегопадов, схлестывания линий во время гроз и усиления ветра. Меры позволят избежать отключений электроэнергии во время неблагоприятных погодных явлений.

«При формировании ремонтной программы мы учитывали степень изношенности энергообъектов, провели анализ аварийности в сетях. Исходя из этой информации, определили участки распределительных сетей, где требуется обновление», - отметил и. о. первого заместителя директора – главного инженера филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Ренат Хачиров.

Напомним, в общей сложности на техобслуживание и ремонт энергообъектов филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» компания «Россети Северный Кавказ» в текущем году направит 171 млн рублей, что на 5% превышает показатели 2020 года.

Большинство работ энергетики проведут хозяйственным способом – собственными силами.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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