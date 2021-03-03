Каким будет курс валют в 2021 году: прогнозы экспертов

Подводя итоги, аналитики московской биржи сделали вывод, что за 2020 год рубль подешевел по отношению к доллару на 16,7%, а к евро — на 24,1%. Это высокие показатели, полностью отражающие все экономические кризисы, которые перенесли мировые экономики за этот период.

Прогноз курса на 2021 год

Курс рубля зависит от массы факторов. Его текущее положение можно посмотреть на сайте, где представлен валютный калькулятор. В нем можно быстро посчитать, почем продается и покупается рубль по отношению к другим денежным единицам. В 2021 году стоимость национальной российской валюты будет определяться:

ценой и объемом продаж полезных ископаемых;

оттоком российского капитала;

замедлением роста ВВП;

объемами закупок валют на внутреннем рынке.

Самым решающим фактором, который непосредственно влияет на курс валют, многие аналитики называют цену на нефть. Из-за мировой пандемии и введенных во всем мире ограничений, цена за баррель ушла в минус. Хоть и длился этот эпизод недолго, рынок все равно успел испытать удар. Стабилизировать нефтяную отрасль удалось только существенным снижением уровня добычи. Теперь мир ждет постепенное восстановление докризисного спроса, хотя некоторые эксперты считают, что пик мирового потребления уже пройден.

В этом уверен Оле Хансен, занимающий пост главы отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке. Эксперт уточняет, что дороже ＄52 за баррель нефть торговаться уже не будет.

С ним согласен и Евгений Миронюк, аналитик Фридом Финанс, хотя его прогноз и более оптимистичен. Он считает, что в этом году нефть будет стоить от ＄40 до 60. Он говорит, что если оправдается его оптимистичный прогноз и цена барреля приблизится к ＄60, это может укрепить российский рубль на 3–5 рублей.

Алексей Антонов, главный аналитик Алор Брокер, считает, что против рубля будут играть и другие негативные факторы. Из-за кризиса объем валютных инвестиций уменьшается, а внешнеэкономическое положение страны на рынке слабеет. Нельзя исключать и давление других стран, которое выражается в виде санкций.

В результате положение рубля в корзине валют может ослабнуть, но не так сильно, как это произошло в 2020 году.

На руку национальной валюте может сыграть падение индекса доллара. По данным Reuters, он ослаб на 6% с начала года и, по прогнозам финансовых аналитиков, опрошенных изданием, тенденция будет продолжаться. Снижение позиций доллара поможет рублю и валютам других развивающихся стран укрепиться. Об этом говорили аналитики Societe Generale.

Впрочем, еще один эксперт из Saxo Bank, Джон Харди, уверен, доллар останется стабильным. Дело в том, что когда на рынке прогнозируется экономическая нестабильность, инвесторы направляют свои средства в то, что считают самым беспроигрышным вариантом, — американскую валюту. Поэтому на фоне новостей о том, что в ряде стран снова вводятся карантинные ограничения, доллар снова начал расти.

Иными словами, снижение курса доллара будет незначительным и недостаточным для того, что помочь рублю укрепиться в валютной корзине.

Каким будет курс рубля

Родион Ломиворотов, Артем Виноградов и Антон Струченевский, аналитики организации Сбер Управление Активами, прогнозируют, что в течение года доллар будет стоить 72 руб. Раньше они публиковали отчет, в котором прогноз был более радужный — 68,3 руб.

В то же время Артем Тузов, исполнительный директор одного из департаментов Универ Капитал, уверен, что и 72 руб. не будет окончательной ценой американской валюты. По его мнению, за один доллар нужно будет отдать порядка 77 руб., а за евро — около 93 руб.

В 2021 году курс рубля будет нестабильным, но такого сильного ослабления, как за прошлые 12 месяцев, ожидать не стоит. Основными факторами, которые будут влиять на курс рубля, останется цена газа и нефтепродуктов, спрос на них и объемы добычи. Со счетов нельзя сбрасывать внешнеэкономическое давление и внутренние факторы, которые могут ослабить рубль.