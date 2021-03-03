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Немецкие компании планируют построить СЭС мощностью 700 МВт на Сицилии

Немецкие компании планируют построить СЭС мощностью 700 МВт на Сицилии

3 марта 2021, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, СЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Две немецкие энергокомпании STEAG Solar Energy Solutions (SENS) и KGAL планируют построить на о. Сицилия СЭС мощностью 700 МВт и планируемой годовой выработкой электроэнергии 1 400 ГВт*ч. Начало строительства станции намечено на третий квартал 2021 г. В 2021 г. партнеры также планируют построить СЭС вблизи городов Гренада (Grenada) и Альмерия (Almeria) на юге Испании.

В январе 2021 г. французская энергокомпания Qair* также подала заявку на строительство на о. Сицилия СЭС мощностью 500 МВт. Компания намерена обеспечить полное финансирование строительства СЭС, которую планируется ввести в эксплуатацию к концу 2022 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Ранее Quadran International.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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